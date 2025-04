Startovné pro dospělé činí 100 korun a před závodem bude zarybněno. Prezentace závodníků proběhne od 6 do 7 hodin ráno, první poločas pak od 7 do 10 hodin a druhý od 11 do 14. Ve 14.30 je na programu vyhlášení výsledků.

Startovní čísla budou slosována v tombole s hodnotnými cenami.

Lidé se mohou těšit na bohaté občerstvení, k mání budou například uzené makrely nebo kotlíkový zvěřinový guláš. Děti se mohou těšit na skákací hrad nebo malování na obličej, pohodovou atmosféru dotvoří kapela „Muzicírování na pohodu“.

„Tato akce je i pro nerybáře, pozvání platí i pro ty, kteří rádi stráví pěkný den v přírodě,“ uvádějí pořadatelé.