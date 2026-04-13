V pondìlí krátce pøed pùl jedenáctou dopoledne volala vystrašená žena na tísòovou linku a žádala o záchranu pøed ozbrojenými sousedy, kteøí se jí snaží dostat do bytu v pardubických Polabinách.
Podle policejní mluvèí se situace ze zaèátku jevila natolik závažná, že na místo vyjelo hned nìkolik hlídek, vèetnì policistù, kteøí se v té dobì nacházeli poblíž na pravidelném výcviku.
„Za využití veškerého balistického vybavení jsme zajistili perimetr a provedli dùkladnou kontrolu bytového domu. Naštìstí se nikdo se støelnými zbranìmi na místì nenacházel a nikomu tak nehrozilo žádné nebezpeèí,“ uvedla pro redakci iDNES.cz policejní mluvèí Iveta Kopecká.
|
Muž zvonil na souseda, aby ztišil hudbu. Ten mu otevøel se samopalem v ruce
Další šetøení nakonec ukázalo, že se oznámení nezakládá na pravdì. Za obavou o život a strachem z ozbrojených mužù stály pravdìpodobnì zdravotní problémy oznamovatelky.
„Mohu potvrdit, že naše posádka zasahovala dnes spoleènì s policií v Polabinách. Jedna osoba byla pøevezena k dovyšetøení na psychiatrické oddìlení do pardubické nemocnice,“ uvedl mluvèí krajské záchranné služby Josef Strašík.