„Ukázalo se, že sanační práce prováděné za bývalého režimu nebyly provedeny odborně. Po odkrytí zdiva a kamenné konstrukce vyšlo najevo, že Zelená brána má statické problémy. Ve zdivu se nacházely výrazné trhliny, do nichž bylo možné zasunout celou ruku,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Stavební firma opravovala bránu od předloňského listopadu. Dělníci postupovali odshora dolů. Dřívějšími nekvalitními opravami i vlivem počasí se některé kameny daly uvolnit lehce rukou nebo se úplně drolily. Rozsah poškození byl velký, uvedl ředitel pozemních staveb firmy Chládek a Tintěra, Pardubice Martin Dvořák.
„Nechci přehánět, ale když jsme zjistili problém u založení, statici se křižovali nad tím, jak to tady mohlo roky takhle stát a že se nic nestalo. Takže to bylo opravdu za pět minut dvanáct, že se to zjistilo včas,“ řekl Dvořák.
Firma podle něj zvolila řešení, které vydrží desítky let. Použila celoplošné spárování až do líce kamenného zdiva. Dělníci používali mnohem víc spárovací hmoty, než je obvyklé. Zásah má statickou funkci, kdy větší objem materiálu přispívá ke stabilizaci konstrukce a zabraňuje degradaci a budoucímu vypadávání žulových kamenů.
Podobu obnovy Zelené brány určili v roce 2021 lidé v referendu, kdy se jich město ptalo, jestli má zůstat bez omítky, nebo ji chtějí omítnout. Skoro tři čtvrtiny hlasujících se přiklonily k variantě, která ponechává zdivo bez fasády. Protože se odborníci neshodovali, co je výhodnější, město se rozhodlo, že otázku předloží veřejnosti.
„Sílil sice hlas pro variantu s omítkovou úpravou z důvodu větší trvanlivosti a kvality opravy, nicméně v průběhu veřejných diskusí se ukázalo, že i pohledové provedení zdiva lze realizovat v odpovídající kvalitě, a obě řešení jsou z hlediska výsledku srovnatelná,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).
Věž bude přístupná od 1. června, bude mít v sezoně od pátku do neděle prodlouženou provozní dobu do 21:00 a v předbraní bude nová expozice o městě.
Původní brána v centru Pardubic vznikla zřejmě ve 30. letech 14. století, kdy Arnošt z Pardubic dal opevnit nové město. V roce 1507 Vilém z Pernštejna zpevnil opevnění a dal město obehnat hradbami s příkopem. Z původního pernštejnského opevnění se dochovala pouze Zelená brána.
Název Zelená není původní. V roce 1542 byla její střecha osazena měděným plechem a zpočátku se leskla zlatě, odtud vzniklo rčení „blyští se jako pardubická věž“. Když plech oxidací zčernal a zezelenal, dostala přízvisko Zelená. Památka měla původně omítku, kterou město v roce 1912 dalo v duchu historizujících stylů odstranit.