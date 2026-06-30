Zelené střechy v Pardubicích snižují teplotu v budovách jen mírně

Zelené střechy instalované na několika objektech v Pardubicích mají sloužit podle zkušeností správců budov, škol i odborníků nejen ke zlepšení mikroklimatu, ale také jako ochranná vrstva střešních konstrukcí. Jejich reálný přínos pro vnitřní teploty však podle zkušeností není velký, zjistila v anketě ČTK.
Na pardubickém Domě služeb je zelená střecha součástí architektonického řešení a estetického záměru. Investor ji nepořizoval primárně kvůli ochraně proti přehřívání budovy, ale kvůli zlepšení prostředí u luxusnějších kancelářských prostor v nejvyšším patře. "Na klima v okolí střecha možná nějaký vliv má, ale v kancelářích se to neprojevuje," uvedl správce budovy Martin Veselý.
Podobně i na Základní škole Erno Košťála v Pardubicích, kde je zelená střecha o rozloze přibližně 3000 metrů čtverečních v provozu od roku 2023, se efekt na teplotu v interiéru ukazuje jako omezený. V nejvyšším patře se teplota v místnostech snížila zhruba o jeden stupeň Celsia. "Předpokládal jsem, že to bude mít větší efekt, když se k tomu připočtou náklady na údržbu, přínos je spíš mírný," řekl ČTK zástupce ředitele Jakub Ošlejšek.
Zelené střechy mají podle jednatele a spolumajitele společnosti Elklima Františka Jelínka hlavně chránit střešní krytinu. Vegetační vrstva podle něj snižuje tepelné namáhání konstrukce a prodlužuje její životnost. Zelená střecha také pomáhá mírně snižovat přehřívání budovy tím, že omezuje pronikání tepla.
"Když na střešní lepenkovou fólii uděláte inverzní vrstvu, to znamená, že tam dáte geotextilii, nějakou nopovou fólii a zasypete to hlínou, dáte tam kamínky nebo zasadíte trávu, tak to má svůj efekt. Přímé slunce nedopadá přímo na střešní krytinu. Tyhle krytiny totiž přímé slunce moc rády nemají," řekl Jelínek.