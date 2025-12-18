U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, zraněný je řidič a jedna cestující

Nehoda se stala krátce před půl osmou ráno, s náklaďákem se srazil osobní vlak číslo 15028.
„Zraněného řidiče náklaďáku transportoval do nemocnice vrtulník letecké záchranné služby,“ potvrdil mluvčí Správy železnic pro mimořádné události na železnici Martin Kavka.
Ve vlaku byla zraněna jedna cestující.
Podle Kavky při střetu nedošlo k vykolejení vlaku, nicméně byl na trati z Litomyšle do Chocně zastaven provoz. „Na místě zasahují hasiči Správy železnic,“ dodal Kavka.
K nehodě dorazilo také několik jednotek krajských hasičů. „Na místo byli vysláni členové posttraumatického týmu,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
S omezením provozu vlaků se počítá na dvě hodiny. Vlaky byly nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Místo nehody
