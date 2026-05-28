Železnice změnila vnímání času, říká ředitel muzea ve Svitavách

Muzeum ve Svitavách v pátek zahájí výstavu Velké dobrodružství malé lokálky, která připomíná 130 let od zprovoznění železniční trati ze Svitav do Poličky. Expozice přibližuje technický, historický i společenský význam trati, která po desetiletí výrazně ovlivňovala každodenní život v celém regionu. S příchodem železnice začali lidé jinak vnímat čas, respektive potřebovali přesně vědět, kolik je hodin, aby stihli včas dojít na vlak. ČTK to řekl ředitel muzea Hynek Stříteský.
Lokálka do Poličky byla uvedena do provozu v roce 1896. Úsek měří 21 kilometrů, až do Žďárce u Skutče dosahuje necelých 53 kilometrů. "Místní železniční tratě na přelomu 19. a 20. století často samy o sobě nebyly výrazně ziskové, měly ale zásadní význam pro fungování dopravy v regionech. Sloužily jako takzvané vlásečnice, které přivážely cestující i náklad na hlavní železniční tahy," řekl ředitel.
Hlavní trať do Svitav vznikla v roce 1849, místní dráhy se začaly budovat později. O jejich vznik usilovaly především obce a místní autority podél tratí. Financování bylo kombinované, část nákladů nesly regiony a obce, stát pak poskytoval garantovanou podporu pro vznik a provoz drah, řekl Stříteský. "Už s rozvojem železnice v Británii vznikla potřeba přesného času. S pevně danými odjezdy vlaků začali lidé více řešit, kolik je hodin, protože vlak nečeká," řekl ředitel.
Na výstavě jsou exponáty z Národního technického muzea, ale také od soukromých sběratelů a železničních spolků. Mezi nejzajímavější patří šlapací inspekční drezína z přelomu 19. a 20. století, kterou zapůjčil železniční spolek z Letovic. Návštěvníci si mohou prohlédnout i historické uniformy od období Rakouska-Uherska přes první republiku až po současnost.
V dalších částech výstavních místností lidé najdou podrobnosti o lokálce ze Svitav do Poličky. Prostřednictvím modelů parních lokomotiv, historických fotografií přibližuje historii provozu místní dráhy. K vidění jsou například jízdenky nebo přehled neuskutečněných železničních projektů v regionu.
"V době počátků místní dráhy na nádraží v Poličce pracovalo až okolo 100 lidí, protože tam byli posunovači, výhybkáři a další profese. Dnes je to výrazně méně, možná tak dva lidé," řekl ředitel.
Dominantu výstavy představuje šestimetrové modelové kolejiště sběratele Milana Meisla ze Svitav, které bude ve vybrané dny v provozu. Na muzejním nástupišti 9 3?4 je připravena dětská herna, děti se mohou vyfotit na šlapací drezíně či ve speciálně vytvořeném kupé. Výstava potrvá do 20. září, dodal ředitel.