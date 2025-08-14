Vlak v Ústí nad Orlicí usmrtil člověka, na hodinu zastavil koridor

„K nehodě došlo v zastávce Ústí nad Orlicí – město a skončila úmrtím,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.
Podle Správy železnic se jednalo o soupravu společnosti Leo Express. České dráhy zatím odklonily dálkový vlak z Vídně do Prahy mezi stanicemi Brno hlavní nádraží a Kolín na trasu přes Havlíčkův Brod.
Požár vedení u České Třebové komplikoval dopravu. Provoz obnovili o půlnoci
V podobném úseku mezi Dlouhou a Českou Třebovou stál koridor už v úterý večer. Před 20. hodinou zde došlo k poruše trakčního vedení. „Bylo poškozené nosné lano. Dráty trakčního vedení zajiskřily a zapálily kousek trávy pod sloupem trakčního vedení,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
Omezení zcela skončilo ve středu brzy ráno.