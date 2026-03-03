Desítky minut zpoždění, odklony. Koridor zastavila kolize vlaku a pracovního nástroje

Podle mluvčího Martina Kavky vlak zavadil o takzvanou rozchodku, která se používá k měření rozchodu kolejí.
Vlaky v místě nehody nabíraly zpoždění 15 až 90 minut. Některé byly odkloněny na trasu přes Havlíčkův Brod, osobní vlaky v úseku Choceň - Uhersko byly odřeknuty a nahradily je autobusy.
Přesnou příčinu události zjišťují vyšetřovatelé, provoz na trati byl po dvanácté hodině obnoven.
