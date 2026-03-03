Desítky minut zpoždění, odklony. Koridor zastavila kolize vlaku a pracovního nástroje

Autor: lan, ČTK
  11:42
Provoz na železničním koridoru v úseku Uhersko - Zámrsk na Pardubicku byl v úterý dopoledne na přibližně dvě hodiny zastaven. Projíždějící vlak zavadil o pracovní nástroj v místě, kde je výluka jedné koleje. Událost se obešla bez zranění a vykolejení, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

V úseku Uhersko - Zámrsk je zastaven provoz. Projíždějící vlak zavadil o pracovní stroj. (3. března 2026) | foto: Správa železnic

Podle mluvčího Martina Kavky vlak zavadil o takzvanou rozchodku, která se používá k měření rozchodu kolejí.

Vlaky v místě nehody nabíraly zpoždění 15 až 90 minut. Některé byly odkloněny na trasu přes Havlíčkův Brod, osobní vlaky v úseku Choceň - Uhersko byly odřeknuty a nahradily je autobusy.

Přesnou příčinu události zjišťují vyšetřovatelé, provoz na trati byl po dvanácté hodině obnoven.

