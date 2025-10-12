Stavba železničního muzea v Lipce potrvá dva roky, kraj už nakupuje lokomotivy

Radek Latislav
  8:42aktualizováno  8:42
Za dva roky vyroste největšímu železničnímu muzeu v Lužné u Rakovníka konkurence. Centrem všech fanoušků železnice se má stát dnes polozapomenutá Dolní Lipka, kde za čtvrt miliardy vznikne železniční muzeum, od kterého si kraj slibuje oživení Králicka.
Parní lokomotiva 310, která bude jedním z exponátů nového železničního muzea, byla k vidění na železničních oslavách v Dolní Lipce v roce 2023.

Parní lokomotiva 310, která bude jedním z exponátů nového železničního muzea, byla k vidění na železničních oslavách v Dolní Lipce v roce 2023. | foto: Radek Latislav, 5plus2.cz

Parní lokomotiva 310, která bude jedním z exponátů nového železničního muzea, byla k vidění na železničních oslavách v Dolní Lipce v roce 2023.
Parní lokomotiva 310, která bude jedním z exponátů nového železničního muzea, byla k vidění na železničních oslavách v Dolní Lipce v roce 2023.
Parní lokomotiva 310, která bude jedním z exponátů nového železničního muzea, byla k vidění na železničních oslavách v Dolní Lipce v roce 2023.
Parní lokomotiva 310, která bude jedním z exponátů nového železničního muzea, byla k vidění na železničních oslavách v Dolní Lipce v roce 2023.
21 fotografií

Pardubický kraj bude za dva roky jedním z mála v Česku, který vlastní flotilu lokomotiv. Do připravovaného železničního muzea plánuje nakoupit hned několik exponátů. V jakém rozsahu, to bude záležet mimo jiné na finanční kondici kraje. MF DNES to řekl hejtman kraje Martin Netolický na víkendovém setkání parních lokomotiv v Letohradě.

Oslavy 150 let Moravské pohraniční dráhy se konaly v sobotu ve stanici v Dolní Lipce na Králicku. (7. října 2023)
Staré železniční depo v Dolní Lipce se má přeměnit na železniční muzeum za 118 milionů korun.
Staré železniční depo v Dolní Lipce se má přeměnit na železniční muzeum za 118 milionů korun.
Staré železniční depo v Dolní Lipce se má přeměnit na železniční muzeum za 118 milionů korun.
21 fotografií

Železniční muzeum v Dolní Lipce bude mít podle hejtmana pět až šest provozuschopných lokomotiv. „V současné době pořizujeme dvě lokomotivy, takzvanou Bardotku neboli Zamračenou, která je v současné době ve vlastnictví Centra historických vozidel Českých drah, a druhou lokomotivou bude Štokr, který nebude provozuschopný, ale půjde o statický model a pro nové muzeum bude velice vhodný,“ řekl hejtman. Oba stroje podle něj vyjdou na 6,6 milionu korun.

První exponát kraj pro nové muzeum pořídil před dvěma roky. Za 763 tisíc korun od Českých drah koupil malou parní lokomotivu 310.922, která v minulosti stála na podstavci v depu v České Třebové. V 90. letech jezdila až do vážné nehody v roce 2011, kdy byla v neprovozuschopném stavu deponována v České Třebové.

V současné době na ní probíhá náročná oprava rozložená do dvou let za zhruba 10 milionů korun. Kraj ji chce nasadit v rámci pravidelných letních jízd, které pro něj v současné době zajišťuje Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku, jež poskytne další modely do chystaného železničního muzea.

To má oživit pohraniční region Králicka. „Původně jsme se domnívali, že muzeum půjde dohromady s aktivitami na Dolní Moravě a prvorepublikovými pevnostmi, ale není tomu tak. Na železniční akce jezdí poněkud jiní zájemci než třeba na fortifikační systém nebo do přírody, což je dobře, protože mohou přinést do regionu pochopitelně další peníze,“ domnívá se Netolický.

Muzeum ukáže i repliku lokomotivy Moravia

Pardubický kraj má s muzeem v bývalém depu velké plány. Vznikne zde velký areál s řadou exponátů včetně repliky lokomotivy Moravia, která byla vyrobena ve Velké Británii a od roku 1838 jezdila mezi Brnem a Vídní. Má sloužit také jako přestupní bod mezi parními vlaky.

„V současné době nic takového v Česku nikde není. Je to jeden z našich záměrů, kterým bychom chtěli zatraktivnit letní aktivity. Během letních jízd by v průběhu víkendu byly v provozu dvě trasy parních vlaků. Jedna souprava by jezdila na hlavní trati z Ústí nad Orlicí do Dolní Lipky a Hanušovic s přestupem do Králík a na Štíty,“ předeslal hejtman.

Muzeum u hranic s Polskem spoléhá na evropské dotace z česko-polského programu Interreg, které současně získá i polská obec Dzierzionow na přeměnu železničního depa. Že by výletní vlaky zajížděly i tam, je však kvůli zelené politice EU nejisté. Z evropských fondů totiž na rozdíl od minulosti nejdou kvůli emisím proplácet nostalgické jízdy parních vlaků. Kraj o tom chce společně s polským partnerem jednat s Evropskou komisí.

Podle původního plánu měla stavba železničního muzea v Dolní Lipce se zachovalou historickou točnou a kolejnicemi s vyraženou datací 1873 stát 75 milionů korun, jenže projektant nejdříve přišel s částkou 400 milionů, která byla pro kraj nerealistická. Na druhý pokus se vyprojektovaná částka pohybuje kolem 250 milionů korun.

„Do konce měsíce října mohou firmy podávat nabídky. Vyhodnocení očekáváme v průběhu listopadu, tak abychom stihli celou stavební sezonu v roce 2026 a 2027,“ dodal Netolický.

Kraj se nyní potýká se zdržením, protože ministerstvo pro místní rozvoj, které poskytne dotaci 150 milionů korun, projevilo obavy. „Kvůli rozsahu se do jisté míry obává, aby všechno proběhlo tak, jak má. Kdyby tomu tak nemělo být, tak alokaci dále přerozdělí. Myslím si, že jsme přesvědčili Centrum regionálního rozvoje, které zastupuje poskytovatele dotace, že celý projekt nejenom má smysl, ale že oba partneři to myslí vážně,“ dodal Netolický.

Další nákup exponátů bude podle hejtmana záviset na finanční kondici kraje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Casanova nebyl jen milovník, dokládá básnická sbírka libereckého umělce

Zatímco většina lidí přetřásá především milostný život Giacoma Casanovy, liberecký básník, spisovatel a filmař Miroslav Stuchlý věří, že osudy italského dobrodruha v sobě nesou univerzálnější motivy,...

12. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Stavba železničního muzea v Lipce potrvá dva roky, kraj už nakupuje lokomotivy

Za dva roky vyroste největšímu železničnímu muzeu v Lužné u Rakovníka konkurence. Centrem všech fanoušků železnice se má stát dnes polozapomenutá Dolní Lipka, kde za čtvrt miliardy vznikne železniční...

12. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Vila Čerych známá z Odcházení září. Vzniklo kreativní centrum, na půdě kino

Stoletá vila Čerych v České Skalici na Náchodsku, kde Václav Havel natočil své Odcházení, načíná novou etapu. Pustnoucí památku zachránila Eliška Kaplický Fuchsová s nadačním fondem, kompletní...

12. října 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

417 tisíc korun. Koláč pro hospic na Třebíčsku opět zlomil rekord

Přes 417 tisíc korun věnovali lidé na Třebíčsku do tradiční sbírky Koláč pro hospic, již 8. října pořádala Oblastní charita Třebíč. Loňský výtěžek akce byl tak překonán o více než 56 tisíc korun.

12. října 2025  8:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEO: 170tunovou mostní konstrukci přesouvali po kolejích dva dny

Náročnou akci mají za sebou stavbaři, kteří na železniční trati mezi Plzní a Žatcem rekonstruují dva mosty a jeden tunel. V úseku mezi Mladoticemi a Plasy přesouvali mostní konstrukci o hmotnosti 170...

12. října 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Pardubice chtějí zavést metodiku, aby se u investic zbytečně nekácely stromy

Město Pardubice připravuje jednotnou metodiku ochrany zeleně. Na jejím základě posoudí všechny stavební a investiční projekty v předstihu a omezí zbytečné...

12. října 2025  6:25,  aktualizováno  6:25

V Teplicích bude měsíc probíhat deratizace

Teplice chystají preventivní deratizaci proti nadměrnému výskytu hlodavců. Na území města bude probíhat od 13. října do 9. listopadu.

12. října 2025  7:59

Z unikátního zdroje rašeliny těží lázně v Jeseníkách jen deset kubíků v roce

Letošní zásoby rašeliny pracovníci Horských lázní Karlova Studánka už vytěžili. Z třicet tisíc let starého ložiska odebrali zhruba deset kubíků materiálu. Ten teď odpočívá na takzvané gravitační...

12. října 2025  7:52,  aktualizováno  7:52

Jednorázové jehly od Sandstone Easydrip™ Plus debutují v Turecku – patentovaný šestihranný konektor pro pohodlí a kontrolu

12. října 2025  7:44

V posledních letech roste v Česku i poptávka po psychoterapii. Připomínáme si Světový den duševního zdraví.

Nedostupnost psychologů, nárůst hospitalizací, ale i Česko jako evropská špička.

12. října 2025  7:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lidé mohou navrhovat, jak vylepšit Žatec

Až do 28. listopadu mohou lidé v Žatci podávat návrhy na vylepšení veřejných prostor do participativního rozpočtu na rok 2026.

12. října 2025  6:59

Dvě nová onkologická centra na Hané ulehčí pacientům s rakovinou

Moderní cílená terapie, která je nyní dostupná v Přerově i Prostějově, představuje zásadní posun v léčbě rakoviny. Onkologičtí pacienti tak mají od září výrazně lepší přístup k moderní léčbě.

12. října 2025  6:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.