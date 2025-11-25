Nižší trest pro ženu, která dvakrát zkusila zabít manžela. Soud uznal argumenty

Za opakovaný pokus o vraždu hrozila třicetileté ženě sazba 15 až 20 let odnětí svobody. „Máme za to, že tento případ je případem, ve kterém je na místě snížení trestu pod spodní hranici,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Michaela Pařízková.
„Obžalovaná nikdy neměla problémy se zákonem vyjma agrese vůči svému manželovi. On ji atakoval, pronásledoval až stalkoval. Je zřejmé, že se jednalo o toxický vztah. Obžalovaná zjevně nebyla schopná – i vzhledem ke svému intelektu – vyřešit situaci racionálně,“ pokračovala.
Podle justice je prokázané, že muž ženu dlouhodobě fyzicky i verbálně napadal. Manželka se ho pak nejprve v únoru 2023 pokusila za pomoci svého švagra otrávit prášky, které mu v Ostravě přidala do jídla a piva. Muž však nic z toho nezkonzumoval, protože byl v té době pod vlivem drog a neměl chuť k jídlu. Soud tehdy ženu neposlal o vazby, kterou nahradil dohledem probačního úředníka.
|
Bez dětí 15 let nezvládnu, zoufá si nad trestem žena. Dvakrát zkusila zabít manžela
Následně pak na manžela 7. října 2024 zaútočila nožem v pardubickém bytě svého nového partnera. Útoku předcházelo popíjení alkoholu a hádka. Žena muže opakovaně vyzývala, aby byt opustil. Když jí dal pohlavek, až spadla na skříň, došla si do kuchyně pro nůž a manžela bodla jednou do hrudníku a jednou do zad. Muž z místa sám odešel, po ošetření ho z nemocnice propustili ještě tentýž den.
Jediným přímým svědkem útoku byla nejstarší, tehdy šestiletá dcera, která se později svěřila vychovatelce v družině s tím, že „maminka pobodala tatínka“. Žena se k útoku přiznala. Tvrdila ale, že si vzpomíná jen na první ránu.
|
29. srpna 2025
„Chtěla bych se ještě jednou omluvit za vzniklou újmu na zdraví. Bohužel jsem nezvládla situaci, byla jsem pod velkým psychickým tlakem, vyčítám si to, nedokážu si to vysvětlit a stydím se za to,“ řekla dnes s pláčem odvolacímu senátu. Uvedla, že je ráda, že manžela nezabila, protože to by pro ni byl větší trest než odnětí svobody.
„Nejsem žádný blázen ani vrah, nedokázala bych ublížit ani zvířeti. Celý život jsem žila slušně a řádně, starala jsem se o své tři dcery, které miluji a znamenají po mě vše. Tohle by nezvládla žádná žena. Kdyby si nechal pomoct a nechal se léčit, mohli jsme v klidu žít,“ dodala. Dcery jsou nyní v péči otce.
Odsouzená žena mu musí zaplatit 70 000 korun za způsobenou újmu, dalších 50 000 korun dluží ministerstvu spravedlnosti a 18 000 korun zdravotní pojišťovně.