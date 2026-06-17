Žijeme Pardubice rozšířilo základnu a chce ve volbách první nebo druhé místo

Uskupení Žijeme Pardubice rozšířilo před komunálními volbami svou základnu o další partnerské subjekty a osobnosti. Věří, že širší platforma mu dává větší šanci na lepší výsledek v podzimních volbách, cílí na první nebo druhou pozici. Mezi nováčky je i hnutí MY pardubického hejtmana Martina Netolického. Novinářům to dnes řekl lídr a náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice). V komunálních volbách v roce 2022 bylo uskupení třetí v pořadí.
"Nemá cenu tříštit hlasy, bojovat mezi sebou. Za Žijeme Pardubice ukořistíme více hlasů a je větší šance uskutečnit naše plány a vize," řekl René Živný, který je třetí na kandidátce. Nyní je náměstkem primátora a v roce 2022 kandidoval za uskupení Společně pro Pardubice, jež v té době vzniklo právě pro volby.
Žijeme Pardubice nově tvoří tradiční uskupení, která jsou na politické scéně dlouhou dobu. Jsou jimi Pardubáci společně, Sdružení pro Pardubice, Patrioti Pardubic a k tomu nové hnutí MY. Před čtyřmi lety v Žijeme Pardubice byli zástupci ČSSD, sdružení ProPce21 a nestraníci. "Složili jsme tým osobností se zkušenostmi z vedení města, školství, sociální oblasti, dopravy, sportu, soukromého sektoru a spolkové činnosti, kteří žijí a pracují pro Pardubice dlouhodobě," řekl Rychtecký.
Hnutí MY je politickým subjektem hejtmana Martina Netolického, který dříve působil v SOCDEM a dlouhodobě je spojen s regionálním uskupením 3PK. Letos toto hnutí oznámilo spolupráci s hnutím Naše Česko vedeným jihočeským hejtmanem Martinem Kubou. Netolický dnes řekl, že Žijeme Pardubice může s podporou obou hnutí počítat. Na otázku, zda se hejtman zúčastní kontaktní kampaně v ulicích, řekl, že udělá pro své kolegy cokoliv, o co si řeknou. Sám podle svých slov v České Třebové, kde bydlí, roznáší letáky, aby šel ostatním příkladem.
Hlavní kampaň připravuje uskupení na září, na to má připraveno asi 750.000 korun. Program ještě chystá, ale určitě se v něm objeví podpora městského bydlení nebo reorganizace městských obvodů. Jsou to věci, které politici v minulosti už prosazovali. V roce 2013 například město vyhlásilo referendum o zachování či zrušení osmi městských obvodů. Plebiscit byl nakonec neplatný, protože přišlo volit málo lidí. Podle zástupců hnutí si obvody revizi zaslouží.
"Obvody byly moje velké téma. V Hostovicích, kde je 250 obyvatel, platíme uvolněného pana starostu, místostarostku nebo požární výbor, který má jednoho člověka," řekla bývalá primátorka Štěpánka Fraňková (Sdružení pro Pardubice) a dvojka na kandidátce. Podle ní by se Hostovice měly stát součástí čtvrtého městského obvodu.
Žijeme Pardubice je od roku 2022 součástí městské koalice s hnutím ANO a Společně pro Pardubice, která má 20 z 39 zastupitelů. Podle Rychteckého mají lidé z koalice přátelské vztahy. Rád by proto se stejnými lidmi dál spolupracoval, uvedl.