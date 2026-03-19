Soud může otevřít cestu ke spalovně u Pardubic, firma napadla územní plán

David Půlpán
  10:32aktualizováno  10:32
Spor o obnovu a modernizaci spalovny v Rybitví s kapacitou 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně se dostal před krajský soud. Ten nyní rozhoduje, zda zruší změnu územního plánu obce Rybitví, která její vybudování znemožnila.
Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)

Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024) | foto: Město Pardubice

Po prohlídce spalovny následovala debata na pardubické radnici. (27. února 2024)
Po prohlídce spalovny následovala debata na pardubické radnici. (27. února 2024)
Odpůrci spalovny, kterou chce u Pardubic spustit společnost AVE CZ, se ji snaží blokovat už dvě desetiletí. Firma však navzdory námitkám obcí i úřadů získala klíčové souhlasné stanovisko EIA od ministerstva životního prostředí. Podle něj je vliv zařízení na zdraví obyvatel při splnění podmínek přijatelný.

Teď AVE CZ řeší poslední vážnou překážku. Obec Rybitví totiž loni změnila územní plán tak, že spalovna s nadregionálním významem na jejím území vzniknout nemůže.

Firma AVE CZ podala žalobu na zrušení této změny. První jednání u pardubické pobočky krajského soudu zabralo ve středu téměř tři hodiny.

Firma u soudu tvrdí, že obec účelově změnila územní plán, aby zabránila konkrétní stavbě. To je podle ní v rozporu se zákonem. Upozorňuje, že Česká republika spalovny i kvůli chystanému konci skládkování potřebuje, stavba je v souladu s veřejným zájmem.

„Nesouhlas veřejnosti nemůže sám o sobě převážit nad odbornými stanovisky. Některé záměry jsou z podstaty věci nepopulární,“ uvedla Michaela Dvořáková, která u soudu firmu AVE CZ zastupuje. Obec podle ní může vyjádřit nesouhlas se stavbou, ale nesmí využívat územní plán jako nástroj proti konkrétní stavbě.

Je to větší spalovna, než byla, namítá obec

Obec změnu územního plánu hájí tím, že není zásadně proti spalovně nebezpečných odpadů, ale nelíbí se jí, že chystaný projekt počítá s větší kapacitou než původní zařízení. Spalovna vznikla v roce 1985 a byla určena pro spalování kalů ze sousední čistírny odpadních vod.

„Spalovna tam vždy byla, ale pro jiné účely, s jinou kapacitou a fungovala za jiných podmínek,“ uvedla starostka obce Rybitví Eva Šmeralová.

Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)
Zleva: náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice), náměstek primátora Jan Hrabal, náměstkyně primátora Jiřina Klčová a primátor Jan Nadrchal (všichni ANO). (27. února 2024)
Po prohlídce spalovny následovala debata na pardubické radnici. (27. února 2024)
Po prohlídce spalovny následovala debata na pardubické radnici. (27. února 2024)
Obec Rybitví se už jednou pokusila zabránit spuštění spalovny prostřednictvím změny územního plánu. Nejvyšší správní soud v územním plánu ale v roce 2011 zrušil pasáž, v níž se říkalo, že spalovna společnosti AVE CZ nemůže být v budoucnu přestavěna pro likvidaci nebezpečného odpadu. Obec pak hledala jiný způsob, jak postup investora omezit. Výsledkem byla loni schválená změna.

Odpadová firma argumentuje, že obec ve skutečnosti verdikt Nejvyššího správního soudu nerespektuje. „Je to hledání cesty, jak jiným způsobem dosáhnout cíle, který odmítl Nejvyšší správní soud,“ uvedla Michaela Dvořáková.

Spalovna v letech 1995 až 2004 patřila chemičce Synthesia. Zařízení nesplňovalo limity, proto jej odstavila. V roce 2006 spalovnu koupila firma AVE CZ odpadové hospodářství a od té doby usiluje o modernizaci a zvýšení kapacity. Obce v regionu ji nechtějí. Petici proti spalovně nebezpečných odpadů v minulosti podepsalo téměř 50 tisíc lidí.

Ostře proti se staví dlouhodobě Pardubice. Město se v roce 2017 dokonce rozhodlo odstavené zařízení koupit, aby se v něm už nikdy nemohly spalovat odpady. Obě strany se domluvily na ceně 35 milionů a zastupitelé transakci schválili. Uvolnění peněz z rozpočtu ale nakonec neprošlo.

Krajský soud by měl o žalobě proti změně územního plánu Rybitví rozhodnout na příštím jednání 8. dubna.

Soud může otevřít cestu ke spalovně u Pardubic, firma napadla územní plán

Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)

Spor o obnovu a modernizaci spalovny v Rybitví s kapacitou 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně se dostal před krajský soud. Ten nyní rozhoduje, zda zruší změnu územního plánu obce Rybitví, která...

19. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

