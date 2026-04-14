„Jsme velmi spokojeni, ale bereme to s pokorou. Je nám jasné, že celá věc nekončí. Jsme ale rádi, že soud uznal náš územní plán. Verdikt znamená, že firma může v místě provozovat jen malou spalovnu, která tam vždy byla,“ uvedla zjevně spokojená starostka obce Rybitví Eva Šmeralová.
To na druhé straně byly emoce diametrálně jiné. Mluvčí firmy AVE CZ Milan Tománek upozornil na to, že celá věc se táhne velmi dlouho a že je ostuda pro stát, že se proces nikam neposouvá.
„Dnešní rozsudek nás překvapil, a to zejména proto, že Nejvyšší správní soud ze stejných důvodů zrušil předchozí územní plán obce už v roce 2011. Vyčkáme na písemné odůvodnění a podáme kasační stížnost. Jsme přesvědčeni, že právo a dosavadní judikatura jsou na naší straně. Tento případ zároveň ilustruje něco, o čem by se mělo mluvit nahlas: investor může mít za pravdu u Nejvyššího správního soudu i ministerstva, a přesto strávit dvacet let v řízeních, aniž by cokoliv postavil. To je prostředí, které zahraničním i domácím investorům vysílá velmi špatný signál,“ uvedl po vynesení rozsudku mluvčí společnosti AVE CZ Milan Tománek.
Na jednání soudu byl přítomný i bývalý náměstek hejtmana Jan Tichý, který svou politickou kariéru nastartoval právě bojem prosti spalovně.
Uspořádal petici, kterou podepsalo 50 tisíc lidí, byl hlavní postavou veřejného projednání k záměru firmy, které se v roce 2009 konalo v plné hokejové aréně. „Je to velká věc. Rozhodnutí je pro nás báječné, mám radost,“ uvedl dnes Tichý.