VIDEO: Po římse se plížil zlodějský pár. Tvrdili, že lezou domů a nechtějí vzbudit matku

Autor: lat
  11:42aktualizováno  11:42
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Neobvyklé oznámení zaměstnalo brzy ráno pardubické strážníky. Na úzké římse domu v centru města se pohybovali dva lidé. Jak se následně ukázalo, šlo o zloděje, kteří se vloupali do jednoho z bytů.

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Hlášení o dvojici, která se na třídě Míru plíží po úzké římse historického domu nad restaurací McDonald’s, dostala městská policie v Pardubicích před šestou hodinou ráno.

Hlídka na místo vyrazila a ženu s mužem vyzvala, aby ihned slezli dolů. Dvojici se ale k uniformovaným strážníkům příliš nechtělo.

Zloději se přes fasádu historického domu na pardubické třídě Míru vloupali do jednoho z bytů. (20. srpna 2026)
Zloději se přes fasádu historického domu na pardubické třídě Míru vloupali do jednoho z bytů. (20. srpna 2026)
Zloději se přes fasádu historického domu na pardubické třídě Míru vloupali do jednoho z bytů. (20. srpna 2026)
Zloději se přes fasádu historického domu na pardubické třídě Míru vloupali do jednoho z bytů. (20. srpna 2026)
5 fotografií

Vymysleli si historku, že si zapomněli klíče a snaží se potichu dostat do bytu, aniž by vzbudili matku. Jenže v domě nikdo takový nebydlel. Již probuzení nájemníci domu odmítli před policisty potvrdit, že jde o jejich příbuzné, jak je dvojice předtím žádala.

„Po římse se doplazili přes balkon a po obvodu domu pokračovali dále po římse na druhou stranu domu,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Majitel domu tasil na zloděje meč. Lapka mu ujel na kole, zapomněl si ale mobil

V další cestě vykutáleným zlodějům bránila síť proti holubům, přes kterou se nakonec dostali do vnitrobloku. Ani tam však před policisty neunikli. Na dvoře už na dvojici čekal přistavený žebřík, po kterém museli slézt na zem.

„Strážníci mezitím zjistili, že cestou přes balkon dvojice odložila knihu a gramofon. Také se podařilo zjistit, že v sousedním domě jsou rozbité dveře na balkon, stopy krve a že právě odtud dvojice oknem vylezla,“ dodal Sejkora.

Policisté proto kontaktovali majitele bytu a popsali mu ukořistěný gramofon, který žena při spatření hlídky odložila. Majitel ihned potvrdil, že jde o jeho vybavení. Přerušil proto práci, přijel domů a sdělil, že do jeho bytu někdo vnikl a odnesl z něj několik věcí.

Dvojici si z místa činu odvezli přivolaní policisté. Oběma hrozí až tři roky za mřížemi. „Policisté na místě 24letou ženu a 24letého muže zadrželi a převezli na policejní služebnu. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání hned dvou trestných činů, a to porušování domovní svobody a krádeže,“ sdělila policejní mluvčí Iveta Kopecká.

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