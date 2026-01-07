Muž porušil zákaz vstupu a v zavřeném parku si zlomil nohu. Měl štěstí, že neumrzl

Park Červeňák je nyní uzavřený kvůli revitalizaci, veřejnosti je vstup zakázán právě z důvodu rizika úrazu nebo pádu stromů.
Muž, který se v areálu pohyboval jen v teniskách, se ve svahu zranil a zůstal ležet zhruba třicet metrů od cesty. Bez teplého zimního oblečení a zraněný se zmohl jen na volání o pomoc.
V pondělí kolem poledne přijala městská policie žádost o pomoc s hledáním zatoulaného psa. Hlídky si pak všiml muž, který ji oslovil. „Upozornil ji na křik vycházející z uzavřeného parku. Po prohledání lokality jsme po chvíli našli na zemi ležet zraněného muže,“ uvedl Aleš Vosáhlo, psovod Městské policie Pardubice.
Strážníci kvůli zranění a možnému prochladnutí okamžitě přivolali záchrannou službu a pomohli s naložením muže do sanitního vozu.
Podle mluvčího pardubických strážníků Jiřího Sejkory zraněnému zachránila život souhra několika náhod.
„Za daných okolností může nalezený muž mluvit o štěstí. K události došlo za dne, jeho křik někdo zaslechl a upozornil na něj hlídku, která do oblasti přijela kvůli jiné události. S aktuálně panujícími teplotami by totiž pro něj tato událost nemusela dopadnout zrovna takto příznivě,“ uvedl.