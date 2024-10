Schovaná šedesátka i návod, jak přejít lávku. Dopravní značky umí překvapit

1 Třicítka končí i nekončí

Na Sukově třídě v Pardubicích může před řidiči i cyklisty vyvstat značkový rébus.

V Pardubicích na začátku Sukovy třídy směrem z náměstí Republiky je značka omezující rychlost na 30 km/h, aby po zhruba třiceti metrech byla další, která tuto rychlost ruší. Prakticky jde o prodloužení třicítky která platí na náměstí Republiky, ale poté ji zruší odbočka ke kostelu sv. Bartoloměje, aby snížená rychlost platila i v místech kde je přechod pro chodce.

Na jednom sloupu se pak pod sebou nacházejí ještě značky, které mohou rozhodit cyklisty. Pod stezkou pro cyklisty se hned nachází značka, která vjezd kolařům zakazuje. Jedna značení přitom platí pro silnici a druhá pro cyklostezku. Špatně to není, ale kdo tu jede poprvé, zaskočí ho to.

2 Neuklizená šedesátka

Při výjezdu z Pardubic směrem na Hradec Králové zapomněli silničáři odstranit z jednoho směru značku přikazující snížení rychlosti. Řidiče mate.

Na hlavní čtyřproudové silnici I/37 z Pardubic na Hradec Králové u Rosického nadjezdu zůstala po nedávných opravách, kdy byla dočasně snížená rychlost na 60 km/h, značka této nejvyšší povolené rychlosti. Napravo silničáři značku odstranili, nalevo však zůstala a ještě ji obestavěli zelenými stínidly.

3 Kterak přejít lávku

Mostek v parku Na Špici doplňuje dlouhý návod k přecházení.

Kdyby si měl chodec, který se chystá přejít mostek v parku Na Špici, přečíst dlouhý návod, jak na to, zvládl by za tento čas nejen celou trasu absolvovat, ale ještě se vrátit zpátky.V zásadě se to dá asi shrnout tak, že cyklista má sesednout a kolo převést a vozíčkář že se nemá pouštět do žádných větších akcí. Asi to tam být musí, aby lávka mohla mít takový sklon, ale z lidí upoutaných na vozík dělá neschopné samostatné úvahy. Každému vozíčkáři musí být jasné, zda se se strmým výjezdem popasuje. Chodci se dlouhým nařízením moc neřídí a cyklisté už vůbec ne. Kolo přes most nevedou a radostně si sjedou příkrý sjezd.

4 Zmatení značek na návsi

Na návsi ve Škrovádu se to hemží značkami.

Na návsi ve slatiňanské místní části Škrovád na Chrudimsku byly v roce 2016 instalovány nové dopravní značky, které měly udělat jasno v tom, kdo má kde přednost. Na malém prostoru se ale objevilo více než dvacet značek. Tehdejší vedení města to vysvětlovalo tím, že tento návrh policie preferovala. Pohled na mix značek ale řidičům v dopravní situaci moc jasno neudělá.

5 Osmdesátka hned po sjezdu z obchvatu

Osmdesátka při sjezdu z obchvatu Svitav.

Obchvat Svitav funguje už více než půl roku, na jednu absurdní značku si však řidiči nemohou zvyknout dodnes. Na sjezdu do města je u kruhového objezdu osazena dopravní značka omezující rychlost na 80 km/h, aby ji po necelých sto metrech vyrušila značka upozorňující na začátek obce. Vtip je v tom, že řidič v podstatě nemá šanci této rychlosti po sjezdu z obchvatu na tak krátké vzdálenosti dosáhnout.