Strážníky na vyděšené dítě bez doprovodu upozornil nejprve jeden člověk na zastávce, další lidé se pak přidali přímo z autobusu, ve kterém dítě jelo.
„Obdrželi jsme více telefonátů od cestujících, lidí na zastávce i od řidiče autobusu. Reakce všech byly skvělé a jsem moc rád, že se díky nim podařilo chlapce najít tak rychle. Patří jim velké díky za to, že si všímali svého okolí,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora. Věk dítěte strážníci neuvedli.
Hlídka se s řidičem autobusu domluvila, že si chlapce převezme na konečné zastávce autobusu v Rosicích. Tam se podařilo zjistit, že obava všech zúčastněných byla oprávněná a dítě skutečně odešlo ze školky úplně samo.
„Chlapec toho moc nenamluvil, byl opravdu vyděšený. To ale obratem vyřešila čokoládová sušenka a malý plyšový koník z výbavy služebního vozidla, kterého pro tyto případy vozíme,“ řekl Sejkora.
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Malý cestovatel přitom nebyl jediný, kdo zrovna prožíval napjaté okamžiky. Zaměstnanci školky mezitím zjistili, že jim dítě zmizelo, a případ už stihli oznámit policistům.
„Dotazem u Policie ČR strážníci ověřili, že oznámení o zmizení dítěte už policisté přijali, takže jsme obratem mohli pátrání zase ukončit. Jak se mu podařilo ze školky odejít, ale nevím, protože jsme ho hned předali kolegům PČR, aby ho vrátili zpátky do školky,“ dodal Sejkora.