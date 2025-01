Stavbaři v Žumberku částečně ustoupili obcím, kámen chtějí těžit dalších 20 let

Společnost M-Silnice plánuje rozšířit dobývací prostor svého lomu v Žumberku o 1,9 hektaru jižním a jihozápadním směrem. Při dosavadním tempu těžby 250 tisíc tun žulového kameniva za rok by to firmě umožnilo lom používat dalších dvacet let.

Žumberk i obec Lukavice, pod kterou spadají Vížky na okraji dobývacího prostoru, jsou ostře proti. Vadí jim hluk, otřesy, prach, nadměrná doprava. Zatímco Žumberk více trpí hlukem z drtičky kamenů, Vížky zase více trápí otřesy půdy způsobené odstřely horniny a Lukavice si stěžují na nákladní vozy.

„Seismické účinky z clonových odstřelů poškozují nemovitosti včetně kulturních památek. Nadměrná těžká doprava ničí místní komunikace. Existence kamenolomu snižuje atraktivitu lokality,“ píše například ve svém stanovisku městys Žumberk.

Odborníci, kteří zjišťovali dopady dalšího provozování lomu na životní prostředí, uznávají, že obyvatele může hluk, prach i otřesy obtěžovat, ale zákonné limity podle nich překročeny nebudou.

Krajský úřad Pardubického kraje předložený záměr firmě v roce 2022 firmě vrátil k přepracování. Nyní společnost M - Silnice navrhla, že nezvýší těžbu kamenina jako dosud a vzdala se i původního plánu na zavedení dvousměnného provozu od 6. do 22. hodiny.

„Oznamovatel akceptuje jednosměnný provoz záměru v době 6-14.30 hodiny v pracovní dny,“ uvádí se v přepracované dokumentaci.