Americká legenda Diana Rossová dnes vystoupí v plzeňském Lochotíně, poprvé v ČR

Autor: ČTK
  0:22aktualizováno  0:22
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Americká legenda Diana Rossová dnes poprvé vystoupí v České republice. Zpěvačka, herečka, producentka a návrhářka kostýmů, která patřila v 60. a 70. letech mezi nejzářivější světové hvězdy soulu, rhytm&blues a popu, dnes odzpívá v plzeňském amfiteátru Lochotín bez přídavků devadesátiminutový koncert. Bude součástí turné In Motion, které má letos v Evropě tři zastávky. Dvaaosmdesátiletá Rossová nikdy nekoncertovala ani na Slovensku, z někdejších postkomunistických zemí vystoupila pouze v Maďarsku v roce 1996 při oslavách výročí založení státu.

Jedna z nejslavnějších popových div se proslavila v 60. letech jako hlavní tvář vokálního tria The Supremes, které patřilo k nejúspěšnějším skupinám vydavatelství Motown. Se skupinou byla v roce 1988 uvedena do rokenrolové síně slávy. Na sólové dráze uspěla mimo jiné s hity Ain't No Mountain High Enough, Upside Down, I'm Coming Out nebo duetem s Lionelem Richiem Endless Love. Byla také celoživotním vzorem Michaela Jacksona, který se jí snažil s pomocí plastických operací co nejvíc podobat.

Vedle hudby se prosadila také jako herečka. Za ztvárnění jazzové zpěvačky Billie Holidayové ve filmu Billie zpívá blues získala Zlatý glóbus a nominaci na Oscara. V roce 2012 převzala cenu Grammy za celoživotní přínos a o čtyři roky později jí tehdejší americký prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání Spojených států. Za více než šest desetiletí kariéry prodala přes 100 milionů nahrávek a v posledních letech vystoupila například při oslavách platinového jubilea britské královny Alžběty II. nebo na festivalu Glastonbury. Její poslední studiové album Thank You vyšlo v roce 2021.

Tvorba Diany Rossové ovlivnila také českou populární hudbu. Nejvíce jejích písní převzala Marie Rottrová, dílem také Monika Absolonová, Jitka Zelenková, Naďa Urbánková, Karel Gott nebo Karel Černoch. Její disko hit I Will Survive proslavila v Česku, na Slovensku, v Polsku a Rusku pod názvem Já půjdu dál Helena Vondráčková, která se podle manažera PR komunikace koncertu Jana Adama na koncert Rossové do Plzně také jako divák přijede podívat. Ujít si ho nenechá ani Zelenková, avizovala na sítích.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých tří kin v kontinentální Evropě, kde lze nový film Odyssea vidět v plném formátu. Kvůli obrovskému...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Máte strach z výšek? Zkuste to na nejmenší pražské rozhledně, má pouze 7 schodů

Nejmenší pražská rozhledna. Má jenom sedm schodů.

Tohle musel vymyslet Cimrman! Co jiného napadne návštěvníka při pohledu na nejnižší vyhlídkovou „věž“ v Praze? Nenabízí sice úžasné výhledy na Pražský hrad nebo Vyšehrad, zato je rozhledna už dvanáct...

V Lišově hoří skládka odpadů, likvidace požáru potrvá zřejmě delší dobu

V LiĹˇovÄ› hoĹ™Ă­ sklĂˇdka odpadĹŻ, likvidace poĹľĂˇru potrvĂˇ zĹ™ejmÄ› delĹˇĂ­ dobu

V Lišově na Českobudějovicku hoří skládka odpadů. Hasiči požár lokalizovali, ale stále se objevují nová ohniska. Práce na likvidaci požáru potrvají zřejmě...

29. července 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Transparency International kritizuje městskou podporu provozu bazénu v Třebíči

ilustrační snímek

Transparency International ČR (TI) míní, že Třebíč při dotování plaveckého bazénu dlouhodobě obchází zákon, město se proti tomuto tvrzení ohradilo. Bazén je...

29. července 2026  17:49,  aktualizováno  17:49

Tento kostel vedle Revmatologického ústavu v Praze 2 s úzkou věží je neobvyklou stavbou svého druhu.

vydáno 29. července 2026  19:22

Brněnské Žabovřesky mají v parku v Bráfově ulici obří žábu s fontánkou

BrnÄ›nskĂ© Ĺ˝abovĹ™esky majĂ­ v parku v BrĂˇfovÄ› ulici obĹ™Ă­ ĹľĂˇbu s fontĂˇnkou

Obří kovová žába s fontánkou ode dneška zdobí park v Bráfově ulici v brněnské městské části Žabovřesky. Nahradila starší a již nefunkční plastiku s vodním...

29. července 2026  17:45,  aktualizováno  17:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vězně, který utekl z pracoviště v Karlových Varech, objevili u České Lípy

ilustrační snímek

Vězně, který v pátek 24. července utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech, objevili policisté u České Lípy. Mířil za rodinou do Varnsdorfu, uvedla...

29. července 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

U Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se dnes v řece utopil muž

ilustrační snímek

U Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se dnes po poledni utopil v řece muž. Policie vyloučila cizí zavinění. Neštěstí se stalo poblíž Neznašova u soutoku...

29. července 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Barrandov

Barrandov

Na barrandovském náměstí Olgy Scheinplugové je možno v těchto dnech vidět na hladině umělého jezírka několik barev kvetoucích leknínů.

vydáno 29. července 2026  18:46

Ředitel Slunovratu: Hansard byl skvělý hudebník a mimořádný člověk

ilustrační snímek

Jako na skvělého hudebníka a především mimořádného člověka vzpomíná na irského zpěváka Glena Hansarda, který dnes zemřel při dopravní nehodě, ředitel opavského...

29. července 2026,  aktualizováno 

Nabídky, vzkazy, Varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

29. července 2026  18:28

Muž po rozepři udeřil druhého pěstí do hlavy, napadený zemřel v nemocnici

ilustrační snímek

V Teplicích po rozepři jeden muž napadl jiného, který později na následky zranění zemřel v nemocnici. Kriminalisté věc vyšetřují jako ublížení na zdraví s následkem smrti. Informoval o tom ve středu...

29. července 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vaclavské náměstí

Vaclavské náměstí

Po padesáti letech, jsem se vrátila na milovaný Václavák. Vzpomněla jsem si na prožité roky. Teď jsem si připadala jako v knížce Výlet pana Broučka do 15. století. Ale bude to moc hezké.

vydáno 29. července 2026  17:37

Bradáčová podala správní žalobu, žádá zrušení patentu souvisejícího s IZIP

ilustrační snímek

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala zvláštní správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Směřuje proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví...

29. července 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×