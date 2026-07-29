Americká legenda Diana Rossová dnes vystoupí v plzeňském Lochotíně, poprvé v ČR

Americká legenda Diana Rossová dnes poprvé vystoupí v České republice. Zpěvačka, herečka, producentka a návrhářka kostýmů, která patřila v 60. a 70. letech mezi nejzářivější světové hvězdy soulu, rhytm&blues a popu, dnes odzpívá v plzeňském amfiteátru Lochotín bez přídavků devadesátiminutový koncert. Bude součástí turné In Motion, které má letos v Evropě tři zastávky. Dvaaosmdesátiletá Rossová nikdy nekoncertovala ani na Slovensku, z někdejších postkomunistických zemí vystoupila pouze v Maďarsku v roce 1996 při oslavách výročí založení státu.
Jedna z nejslavnějších popových div se proslavila v 60. letech jako hlavní tvář vokálního tria The Supremes, které patřilo k nejúspěšnějším skupinám vydavatelství Motown. Se skupinou byla v roce 1988 uvedena do rokenrolové síně slávy. Na sólové dráze uspěla mimo jiné s hity Ain't No Mountain High Enough, Upside Down, I'm Coming Out nebo duetem s Lionelem Richiem Endless Love. Byla také celoživotním vzorem Michaela Jacksona, který se jí snažil s pomocí plastických operací co nejvíc podobat.
Vedle hudby se prosadila také jako herečka. Za ztvárnění jazzové zpěvačky Billie Holidayové ve filmu Billie zpívá blues získala Zlatý glóbus a nominaci na Oscara. V roce 2012 převzala cenu Grammy za celoživotní přínos a o čtyři roky později jí tehdejší americký prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání Spojených států. Za více než šest desetiletí kariéry prodala přes 100 milionů nahrávek a v posledních letech vystoupila například při oslavách platinového jubilea britské královny Alžběty II. nebo na festivalu Glastonbury. Její poslední studiové album Thank You vyšlo v roce 2021.
Tvorba Diany Rossové ovlivnila také českou populární hudbu. Nejvíce jejích písní převzala Marie Rottrová, dílem také Monika Absolonová, Jitka Zelenková, Naďa Urbánková, Karel Gott nebo Karel Černoch. Její disko hit I Will Survive proslavila v Česku, na Slovensku, v Polsku a Rusku pod názvem Já půjdu dál Helena Vondráčková, která se podle manažera PR komunikace koncertu Jana Adama na koncert Rossové do Plzně také jako divák přijede podívat. Ujít si ho nenechá ani Zelenková, avizovala na sítích.