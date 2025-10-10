Průtahy kolem nové čtvrti v Plzni neberou konce, Piráti chtějí nové referendum

Autor: pek, jis
  16:32
Vize společnosti Ameside, že v centru Plzně mezi řekou Radbuzou a vlakovým nádražím vybuduje novou čtvrť s byty, obchody, kancelářemi i novou pěší zónou, se stále odsouvají. I když společnost po přepracování projektu plánovala, že v roce 2024 začne stavět a o tři roky později lokalita ožije, záměr zatím hatí aktivisté svými odvoláními. Naposledy to bylo v září. Piráti chtějí další průtahy zastavit vypsáním nového referenda.
„V pondělí jako Piráti navrhneme vedení města vypsání nového referenda. V pátek jsme se na tom dohodli s kolegou Danielem Kůsem a projednali to i s právníky. Je to nejlepší způsob, jak celou záležitost odblokovat. Spolky se stále točí na výsledcích prvního referenda z ledna 2013. Jediný způsob, jak tohle vše překonat, je nové referendum, ve kterém občané jednoznačně řeknou, jestli souhlasí se zástavbou území, která bude v souladu s územním plánem,“ vysvětlil náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák z Pirátů.

Pokud by návrh na referendum podpořila rada města, poslední slovo budou mít zastupitelé.

Nová čtvrť má stát v roce 2027, developer požádal o územní rozhodnutí

Rozsáhlý komplex Domu kultury Inwest, který místní překřtili na Dům hrůzy u Radbuzy, sloužil veřejnosti 26 let. Postavený byl v 80. letech minulého století v místech bývalých zahrádek. Po jeho zboření v roce 2012 zůstala obrovská prázdná plocha sloužící dosud jako provizorní prašné parkoviště.

V lednu 2013 Plzeňané odmítli v referendu původní projekt Corso Americká, což měl být obří prosklený dům s obchody, kancelářemi a menším podílem bytů. Město odmítlo i jeho upravenou verzi.

Investor pak přišel se zcela novým projektem několika budov s obchody, kancelářemi, byty, s pěší zónou a zelenými střechami, které zaplní více než tříhektarový pozemek mezi řekou, Americkou a Ukrajinskou ulicí. K zemi má jít i někdejší obchodní dům Prior.

Teď se investor snažil získat pro projekt s názvem Ameside územní rozhodnutí. V závěru září, v poslední den lhůty, dorazila na krajský úřad dvě odvolání aktivistů. Od sdružení Děti Země a spolku Kulturní skupina. Potvrdila to Radka Klímová z tamního stavebního úřadu. Odvolacím orgánem je ministerstvo pro místní rozvoj.

Nová čtvrť v centru Plzně má souhlas kraje, investor je opět blíž stavbě

Jisté je, že se tak stavební řízení prodlužuje. Navíc odvolání přišla bez zdůvodnění. Klímová proto musela zástupce Dětí Země i Kontrolní skupiny vyzvat, aby doplnili důvody podání odvolání. „Teď běží patnáctidenní lhůta k doplnění odvolání,“ nastínila úřednice.

Ale to je jen začátek. Přibližně do 15. listopadu poběží další lhůta pro vyjádření k odvolání dalších účastníků stavebního řízení. „Pak věc budu posílat na ministerstvo pro místní rozvoj, které ji přezkoumá,“ popsala Klímová.

„Odvolání mají ryze obstrukční charakter a mohu pouze zopakovat, že je nám hlavně líto Plzeňanů, kteří se kvůli nim budou do nevzhledné jámy v centru města muset dívat zbytečně zase o několik měsíců déle,“ reagoval na nová odvolání mediální zástupce developera Karel Samec.

Bourání v tichosti začalo, bouří se zastánci plzeňského „domu hrůzy“

Předseda Dětí Země Miroslav Patrik řekl, že odvolání posílali až v poslední den, protože to dříve nestihli kvůli jiné práci. Odůvodnění teprve budou psát.

„Naše argumenty jsou podobné, jako byly v roce 2022. Stále si myslíme, že stavba je v rozporu s výsledky místního referenda z ledna 2013, které rozhodlo, že tam nemá být žádné obchodní zařízení. Podle nás je jedno, jestli se dříve rozhodovalo o Obchodním centru Corso a teď je to Polyfunkční centrum Ameside. Z našeho pohledu tam stále převažují obchodní a související funkce. Hlavní argument odvolání je, že stavba nerespektuje výsledky místního referenda z roku 2013. Když je bytová nouze, očekával bych tam výrazně větší podíl bytů,“ uvedl Patrik.

Ten naznačil, že kdyby komerční prostory tvořily menšinu plochy, neměli by s tím aktivisté tak velký problém.

Společnost AMESIDE podala úřadům podklady k žádosti o územní rozhodnutí na projekt nové čtvrti na místě bývalého Domu kultury Inwest v Plzni.
Současný boj o územní rozhodnutí není v této věci první. Už dříve jedno vydal stavební úřad města Plzně, krajský úřad rozhodnutí v odvolacím řízení potvrdil. Děti Země podaly žalobu k soudu, ten územní rozhodnutí zrušil, a věc pak putovala k Nejvyššímu správnímu soudu s kasačními stížnostmi aktivistů i města. Soud o nich zatím nerozhodl.

Soud první rozhodnutí zrušil kvůli námitkám aktivistů ohledně nedostatku náhradní výsadby, která by měla nahradit náletové dřeviny, které tam od zbourání někdejšího domu kultury za 13 let vyrostly. Jde o keře a břízky. Paradoxem celé věci je, že kdyby se tyto dřeviny pravidelně odstraňovaly ještě než vzrostou, žádné nálety by na ploše nevznikly a aktivisté by náhradní výsadbu požadovat nemohli.

