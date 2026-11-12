Plzeňské divadlo uvede světovou premiéru baletu o ruské baletce Anně Pavlovové

Život slavné ruské primabaleríny Anny Pavlovové, která proslavila baletní sólo Umírající labuť a jejíž jméno nese také známý dezert z našlehaných bílků, šlehačky a ovoce, představí nový balet Divadla J. K. Tyla (DJKT) v Plzni. Světovou premiéru původního díla choreografa a šéfa baletního souboru Jiřího Pokorného uvede Velké divadlo v sobotu 14. listopadu. V titulní roli se představí Afroditi Vasilakopoulouová a Victoria Roemerová, řekla dnes ČTK mluvčí divadla Martina Drbušková.
Představení nazvané Anna Pavlova sleduje životní cestu baletky (1881 až 1931) od dětských tanečních snů přes první úspěchy až po světovou slávu a poslední chvíle jejího života. Pavlovová patřila podle Pokorného k nejslavnějším tanečnicím všech dob. Podle tehdejších měřítek neměla ideální tělesné proporce pro klasickou balerínu - měla velmi štíhlou, křehkou a drobnou postavu s výrazně dlouhými pažemi a nohami, štíhlým krkem a útlými kotníky, zatímco preferované byly tehdy spíše menší, svalnatější a kompaktní tanečnice. Přesto se Pavlovová prosadila v petrohradském Mariinském divadle a později se svým souborem procestovala 40 zemí světa. V roce 1909 vystoupila také v Praze.
"Anna Pavlova nebyla typem dokonalé baleríny podle tehdejších měřítek, přesto dokázala něco, co se podařilo málokomu. Za její zdánlivou lehkostí na jevišti se skrývala obrovská disciplína, vytrvalost a odhodlání. Chtěl jsem vyprávět příběh ženy, která zasvětila tanci celý život, ale zároveň ukázat, co všechno ji tato cesta stála," poznamenal Pokorný.
V baletu se objeví také osobnosti, které ovlivnily kariéru Pavlovové. Choreograf Marius Petipa, tanečník a choreograf Michail Fokin, tanečník Václav Nižinskij nebo impresário Sergej Ďagilev, kterého v Plzni ztvární ředitel divadla Martin Otava. Roli životního partnera baleríny Victora d'Andrého nastudovali Gaëtan Pires a Justin Rimke.
Hudební podobu představení tvoří skladby 11 autorů. Vedle děl Petra Iljiče Čajkovského, Nikolaje Rimského-Korsakova či Léa Delibese zazní také díla méně známých skladatelů. Součástí představení je i hudba, na kterou Pavlovová sama tančila, včetně slavné Umírající labutě na skladbu Camilla Saint-Saënse Labuť. Hudební nastudování připravil šéf operního souboru divadla Jiří Petrdlík. "Jsem rád, že se takto s orchestrem dostaneme k hudbě, která se u nás běžně neslýchá," řekl.
Jméno slavné tanečnice připomíná dodnes také dezert pavlova, připravovaný z bílkového korpusu, šlehačky a čerstvého ovoce. Podle Drbuškové se traduje, že vznikl na počest Pavlovové při jejím turné po Austrálii a Novém Zélandu. Měl připomínat nadýchanou baletčinu sukni i její éterický projev. Obě země se údajně dodnes přou o to, kde ho připravili dříve.