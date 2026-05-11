ANO v Plzeňském kraji nasadí kandidátky ve 29 městech a obcích

Autor: ČTK
  20:12aktualizováno  20:12
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hnutí ANO bude v podzimních komunálních volbách v Plzeňském kraji podávat kandidátky v 29 městech a obcích, budou na nich členové hnutí a nezávislí kandidáti. V Plzni bude volební jedničkou současný primátor Roman Zarzycký, v Klatovech, Rokycanech, Stříbře či v Sušici současní starostové a místostarostové z ANO. Kandidátky schválené oblastními sněmy dnes jednomyslně schválil krajský sněm, potvrdil také dva kandidáty pro senátní volby. Kandidátky ještě bude formálně potvrzovat celostátní výbor hnutí, neměly by ale na nich nastat žádné výrazné změny, řekl dnes ČTK Zarzycký, který je krajským šéfem ANO.

V senátním obvodu číslo 9 - Plzeň-město bude kandidovat náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová, v senátním obvodu číslo 3 - Cheb, který zahrnuje část Chebska a celé Tachovsko, bude kandidátkou Sandra Tsoukernik z Chodové Plané na Tachovsku.

Za Zarzyckým bude do plzeňského magistrátu kandidovat na druhém místě starostka obvodu Plzeň 1 Ivana Bubeníčková, třetí je starosta centrálního obvodu David Procházka. V čele kandidátky je také například místostarosta čtvrtého obvodu Jan Kakeš či krajský radní Petr Fišer. Na kandidátce je všech 15 současných zastupitelů ANO, včetně všech starostů obvodů za ANO. Kantorová, která se chce věnovat především kandidatuře do Senátu, je až na 20. pozici. Lídry kandidátek v obvodech Plzně jsou jejich současní starostové - Bubeníčková, Procházka, Tomáš Soukup v Plzni - Doubravce, Michal Hausner v Plzni - Liticích.

ANO postaví kandidátky také v okresních městech - v Klatovech ji povede současný místostarosta a ekonomický náměstek hejtmana Pavel Strolený, v Rokycanech místostarosta Jiří Sýkora, v Tachově nestraník Zuzana Flaksová, v Domažlicích bývalý starosta Radek Wiesner. Ve Stříbře je v čele kandidátky ANO starosta poslanec Martin Záhoř, v Sušici místostarosta František Jelínek.

Do Senátu bude v Plzni kandidovat devětatřicetiletá učitelka a náměstkyně primátora Kantorová, která vyzve dosavadního senátora Lumíra Aschenbrennera z ODS. V obvodu zahrnujícím Chebsko a Tachovsko je společnou kandidátkou plzeňské a karlovarské krajské organizace ANO čtyřicetiletá Sandra Tsoukernik, partnerka bývalého majitele řetězce kasin Leona Tsoukernika.

