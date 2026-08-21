AOPK zpětinásobila chráněné slatiniště u Přimdy se vzácnými orchideje a tolijemi

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) rozšířila téměř na pětinásobek přírodní památku Milov v Chráněné krajinné oblasti Český les (CHKO) u příhraničního města Přimda na Tachovsku. Teď má rozlohu 3,6 hektaru a ochrání i další slatinné louky s výskytem řady vzácných rostlin a živočichů, řekla dnes ČTK Lucie Záhorová z AOPK. Památka s unikátními svahovými prameništními rašeliništi byla vyhlášena už v roce 1990, původně na ploše 0,73 hektaru.
Milov na místě zaniklé osady patří mezi nejvýznamnější slatiniště v Českém lese. Slatiniště jsou podle AOPK nejohroženějšími biotopy střední Evropy. Rozšíření přírodní památky představuje další krok k ochraně jedinečných mokřadních stanovišť Českého lesa a pomůže zachovat jejich přírodní bohatství i pro budoucí generace, uvedla Záhorová.
"Je to mimořádné území. Na ploše menší než čtyři fotbalová hřiště roste přibližně tisíc tolijí bahenních, stovky vzácných orchidejí a domov tu má i ohrožený motýl hnědásek rozrazilový. Přežívání řady vzácných druhů umožňuje pestrá mozaika prostředí - od nevápnitých mechových slatinišť, střídavě vlhkých bezkolencových luk a tužebníkových lad po olšový luh," řekla botanička Markéta Kašparová z AOPK.
V Milově na jaře rozkvétají stovky orchidejí - třeba prstnatec májový a vzácný kruštík bahenní, který se v CHKO vyskytuje jen na dvou místech. Při letošním monitoringu zaznamenali pracovníci agentury na Milově 319 kvetoucích jedinců vzácné orchideje. Další botanickou raritou je tolije bahenní, která v celé CHKO roste také jen na dvou místech. Na druhém známém místě jich je ale málo, kdežto na Milově je populace asi 1000 rostlin. Ohrožený hnědásek rozrazilový je vázaný na zachovalé vlhké louky.
"Slatiniště patří mezi nejohroženější biotopy střední Evropy. Jejich zachování vyžaduje dlouhodobou a citlivou péči. Na Milově je potřeba především mozaikovitá seč v různých termínech. Díky ní se zde daří udržovat mimořádně bohatá společenstva rostlin i živočichů, která z mnoha jiných míst už dávno vymizela," uvedla botanička Kašparová.
Tehdejší osada Milov, německy Mühlloh, úředně zanikla k 1. červenci 1980. Původní, čistě německé obyvatelstvo osady, kde v roce 1930 žilo asi 150 obyvatel, bylo po válce nuceně vysídleno. Většina domů a mlýnů v údolí chátrala nebo byla zdemolována. Osada patří pod Přimdu.