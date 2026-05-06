Armáda projektuje úpravy letiště Líně u Plzně, bude tam základna aktivních záloh

Armáda začíná projektovat úpravy a využití areálu letiště v Líních u Plzně, kde se v letech 2022 a 2023 zvažovala stavba továrny - "gigafactory" na výrobu baterií do elektroaut. Nakonec ho ale využijí vojáci, kteří už mají hotovou zastavovací studii, a to na základnu aktivních záloh, podporu aliančních sil a jako rezervu pro případné krize. Kompletní projekt bude hotový příští rok, je to jedna z priorit v nemovité infrastruktuře, řekl dnes ČTK na bezpečnostní konferenci v Plzni zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč.
Netroufl si odhadnout náklady na úpravy a stavby, ale dodal, že jistě přesáhnou miliardu korun. "Určitě tam potřebujeme udělat infrastrukturu, tak abychom mohli prostor využívat pro zabezpečování našeho úkolu Host Nation Support (logistická a další podpora spojeneckým vojskům NATO)," uvedl Hlaváč. Vojenský prostor bude podle něj sloužit pro výcvik jednotek aktivních záloh, které tam budou mít své prostory a sklady. "A v případě nějaké krize, kdy bude potřeba naplnit tu roli Host Nation Support v rámci České republiky, tak tenhle prostor pro to bude připravený," řekl.
Celý areál už je oplocený. Podle Hlaváče se teď bude pracovat na projektu úprav a staveb. "Musí se tam udělat změny v inženýrských sítích. Některé budovy se budou muset zbourat. Jsou tam i nějaké ekologické zátěže," dodal.
Projekt bude podle generála hotový příští rok. Podle něj s touto výstavbou armáda počítá, i když bude mít omezený rozpočet. "Prostě pozastavíme jiné projekty v budování nemovité infrastruktury, ale v Líních ta významná priorita určitě bude," uvedl.
Podle Hlaváče tam vzniknou nové budovy, takzvané služebně pobytové zóny a sklady, dále zpevněné prostory na kontejnery a další techniku. Měla by tam být stálá menší jednotka. "Počítáme s tím, že tam bude pořád letecká záchranná služba, a to i po roce 2028, odkdy ten současný prostor (pro letecké záchranáře) zůstane pořád vyčleněný pro Plzeňský kraj," uvedl náčelník generálního štábu.
Armáda už ale po roce 2028 nepočítá s tím, že bude zajišťovat provoz letecké záchranné služby. "Současné vrtulníky Sokol už nejsme schopni z ekonomického hlediska udržet ve vzduchu. Navíc je to typ, který už prakticky žádná země nepoužívá. A ostatní vrtulníky, které máme, nejsou dostatečně vhodné pro to, aby se mohly využívat jako letecká záchranná služba vzhledem k té její velikosti a další věcem," uvedl.
Armáda nadále umožní na letišti civilní provoz soukromých letadel a aviatických škol, a to i poté, až bude plocha, s níž ve svém záměru počítá, upravena a zastavěna. "Počítáte s tím. Samozřejmě, pokud by ale nastala jakákoliv krize, tak tam bude podmínka, že budu muset ukončit svoji činnost," řekl Hlaváč. Nezná přesný harmonogram úprav a staveb, ale odhaduje je maximálně na pět let.
Areál bude hlídaný buď Vojenskou policií, nebo najatou strážní službou, ať už Vojenských lesů a statků, které armáda využívá na hlídání svých objektů, či jinou formou. Armáda podle Hlaváče spolupracuje s okolními obcemi. "Myslím, že nás akceptovaly raději, než gigafactory," uvedl. Pro ni se měly postavit příjezdy z dálnice, elektrická vedení, vodárenské soustavy a další. Armáda je nepotřebuje, podle generála jen vybuduje lepší příjezdovou silnici z hlavního tahu Plzeň - Domažlice.
V Líních podporoval stát v letech 2022 a 2023 tzv. gigafactory, kterou tam zvažoval vybudovat koncern Volkswagen. V listopadu 2023 ale koncern oznámil, že rozhodování o výstavbě továrny odkládá, což vedlo k ukončení jednání vlády s investorem.