Kvůli šikaně a bossingu dohlédne na leteckou záchranku v Líncích supervizor

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:52aktualizováno  16:52
Na provozu armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně se bude kvůli chování s projevy šikany a bossingu náčelnice Jany Piskačové podílet nezávislý supervizor. Na webu to ve čtvrtek uvedla armáda. Supervizor má podle ní zamezit dalším kontroverzím a problémům ve fungování jednotky. Armáda zároveň zopakovala, že Piskačová přijala kázeňskou odpovědnost.

Letecká záchranná služba v Líních u Plzně | foto: Martin Polívka, MF DNES

Personální situace u jednotky je podle armády stabilizovaná, od začátku roku 2024 odešlo 18 zaměstnanců převážně z důvodu ukončení služebních závazků, ve stejném období ale 26 lidí nastoupilo.

Server Novinky.cz minulý týden s odvoláním na výpovědi lékařů a zdravotníků uvedl, že náčelnice letecké záchranné služby v Líních šikanuje své podřízené. Ministerstvo obrany následně o víkendu napsalo, že po armádě chce, aby v případu nevhodného chování přijala nápravná opatření.

Ministerstvo chce nápravu šikany na letecké záchrance v Líních, armáda náčelnici podrží

Ombudsman ministerstva navrhoval odvolání Piskačové z funkce už loni v září, jeho doporučení ale podle úřadu odmítl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Armáda následně v pondělí sdělila, že pro personální změnu neexistují věcné ani zákonné důvody. Piskačová podle ní pochybila v rovině manažerské komunikace a tónu jednání, za což přijala kázeňskou odpovědnost.

Armáda ve čtvrtek zopakovala, že Piskačová pochybila v oblasti manažerské komunikace a mezilidské interakce, její chování mělo projevy šikany a bossingu. Konkrétní kázeňský postih nelze podle armády zveřejnit z důvodu nedotknutelnosti osobních práv. Jednotku zároveň podle armády zkontroloval psycholog a kaplan Agentury vojenského zdravotnictví.

Šikanu zažije až polovina zaměstnanců. Jak jí čelit, radí odbornice

Ombudsman ministerstva obrany podle úřadu už loni v září po opakovaném vyhodnocení konstatoval, že nejvhodnějším řešením je odvolání náčelnice z funkce. O svém doporučení informoval tehdejší ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) i náčelníka generálního štábu Řehku. Ten ale podle ministerstva s doporučením v říjnu vyjádřil nesouhlas a přijal jiná opatření.

Armáda ve čtvrtek napsala, že doporučení k přeložení nemohla vyhovět kvůli zákonným překážkám, neboť Piskačová pečuje o dítě mladší devíti let. „K tomu, aby byla paní plukovnice Piskačová úplně propuštěna, nebyla naplněna skutková podstata trestného činu ani jiný závažný důvod, kterým by byl takový krok obhajitelný před zákonem,“ dodala.

Pokračování služebního poměru náčelnice bude armáda řešit v návaznosti na prodlužování jejího závazku v tomto kalendářním roce v souladu se zákonem o vojácích z povolání a s dalšími potřebami ozbrojených sil.

Tlak na odbornost a disciplínu

Napětí v kolektivu bylo podle armády vyvoláno především nekompromisním tlakem na odbornost a disciplínu ze strany Piskačové poté, co její vnitřní kontroly odhalily u podřízeného personálu závažná pochybení při evidenci léků a přípravě vybavení na palubě vrtulníku.

Proti vyjádření armády se pro server Novinky.cz ohradila jedna ze zdravotních sester, která záchrannou službu kvůli šikaně opustila. Tvrzení o závažných pochybení označila za účelová, nedostatky byly podle ní banality, které nikoho neohrozily.

„Šéf mě označil za rakovinu týmu.“ Lidé z prestižního ústavu si stěžují na šikanu

„V profesním životě jsme viděli věci, které vidět opravdu nechcete. Většina z nás se účastnila zahraničních misí. Nás opravdu nerozhází nevhodný tón, jak stojí v tiskové zprávě,“ uvedla k pondělnímu prohlášení armády.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

V pozoru televize i notebook. Pro českého fanouška nastane v pátek na olympiádě dilema

Hokejista David Pastrňák bude vlajkonošem české výpravy při zahájení...

Česká televize protestovala, ale nebylo jí to nic platné. V pátek v podvečer budou mít čeští fanoušci velký problém: co sledovat dřív? V akci budou najednou oba hokejové týmy a Metoděj Jílek se...

12. února 2026  19:49

Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela

Ester Ledecká na ZOH 2026.

Ester Ledecké se dnes nepovedla jízda v olympijským super-G. Disciplíny, která jí přinesla nejslavnější vítězství kariéry, i bolestně těsnou smůlu před čtyřmi roky v Pekingu. Závod po pádu...

12. února 2026  12:12,  aktualizováno  19:29

Ostrý start se českým hokejistům na ZOH nepodařil. S Kanadou prohráli rozdílem třídy

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Olympijský hokejový turnaj dneškem začal i pro české hokejisty. V úvodu olympiády je čeká náročný program, tři zápasy základní skupiny odehrají ve čtyřech dnech. První zápas s Kanadou však šťastný...

12. února 2026  19:21

Do soutěže architektů na nové náměstí dostal Hradec Králové 49 návrhů

ilustrační snímek

Do architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové přišlo městu 49 návrhů. Na dotaz ČTK to dnes uvedla...

12. února 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Karlovarský kraj zahájil kampaň, kterou chce podpořit zdravotní prevenci

KarlovarskĂ˝ kraj zahĂˇjil kampaĹ, kterou chce podpoĹ™it zdravotnĂ­ prevenci

Karlovarský kraj spustil kampaň zaměřenou na prevenci zdraví. Má zvýšit povědomí o možnostech a významu preventivních prohlídek a motivovat lidi k péči o...

12. února 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Většina lékařů v Pelhřimově stahuje výpovědi, nemocnici povede nový ředitel

Nemocnice Pelhřimov

Většina lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov stáhne k 16. únoru své výpovědi. Rozhodnutí padlo po jednání s hejtmanem Martinem Kuklou (ANO) a jmenování Michala Kozára novým ředitelem. Krize...

12. února 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

Soud H. Králové s firmou Prima o přestavbu školy je u konce, město platit nemusí

ilustrační snímek

Několikaletý soudní spor Hradce Králové se stavební firmou Prima kvůli přestavbě Základní umělecké školy Střezina je u konce. Město firmě nemusí platit 13,5...

12. února 2026  17:13,  aktualizováno  17:13

Jihomoravský kraj a univerzity představily firmám své investiční plány

ilustrační snímek

Zástupci Jihomoravského kraje, Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně dnes budoucím dodavatelům představili své investiční plány. Cílem...

12. února 2026  17:11,  aktualizováno  17:11

Muzeum Kroměřížska vystavuje výtvarná díla členů Umělecké besedy

Muzeum KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľska vystavuje vĂ˝tvarnĂˇ dĂ­la ÄŤlenĹŻ UmÄ›leckĂ© besedy

Muzeum Kroměřížska vystavuje ode dneška současná výtvarná díla členů Umělecké besedy. Spolek od roku 1863 sdružuje výtvarníky, hudebníky a literáty. První...

12. února 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Ve středočeských městech působí řada organizací pro mládež, chybějí psychologové

ilustrační snímek

Ve středočeských městech je řada organizací, které podporují mládež a působí jako prevence negativních společenských jevů včetně kriminality. Často je...

12. února 2026  17:01,  aktualizováno  17:01

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Sáblíková se vrátila na svou královskou trať. I přes virózu zajela 5000 metrů slušně

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Martina Sáblíková dnes na olympiádě v Miláně nastoupila naposledy k závodu na 5000 metrů. Po nemoci a vynechané „třítisícovce“ na své nejsilnější trati bojovala. Jen těsně se nevešla do nejlepší...

12. února 2026  18:37

Láska, data a papriková omáčka. Jak vypadá český Valentýn v roce 2026?

Tak třeba takto může vypadat valentýnská romantika. Ilustrační obrázek byl...

Svátek lásky, nebo ne? Jak v Česku doopravdy probíhají přípravy na Valentýna? Únorová data z vyhledávání Google naservírovala přehled toho, po čem Češi na svátek zamilovaných skutečně touží. S...

12. února 2026  18:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.