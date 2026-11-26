Arriva vyhrála v tendru vypsaném Plzeňským krajem, smlouvu má podepsanou do prosince 2036, tedy na deset let.
Změna dopravce v tomhle případě znamená i změnu nasazovaných vozidel. Místo v Polsku vyráběných jednotek RegioShark, které pendlovaly mezi Domažlicemi a Plzní od roku 2012, nasadí nový dopravce kompletně rekonstruované jednotky Stadler GTW. Jejich zvláštnost je v tom, že pro motor a další technické vybavení je určen nejkratší střední díl jednotky. Pro cestující je i tento díl bez oken průchozí. První dva omlazené stroje představil dopravce v Plzni letos v září.
|
Arriva přebírá od ČD trať z Plzně do Domažlic, nasadí repasované Stadlery
Generální ředitel společnosti Arriva Daniel Adamka řekl, že po kompletní modernizaci interiéru mají jednotky nová sedadla, zásuvky na 230 voltů i USB, nové je obložení stěn, podlahy a doplněny byly toalety pro invalidy.
„Jednotky jsou osazené evropským zabezpečovačem ETCS, abychom mohli jezdit tady v Plzeňském kraji. Mají také vlakový zabezpečovač pro Českou republiku. Jsou v barvách Plzeňského kraje. Snažili jsme se je upravit tak, aby cestující nepoznal, že se nejedná o nové jednotky, ale repasované,“ řekl Adamka.
Arriva má takových jednotek pro Plzeňský kraj celkem 12. Všechny byly vyrobené v letech 2001 a 2003 a dříve jezdily v Německu.
Arriva navíc tyhle motorové jednotky testovala v průběhu podzimu na Plzeňsku. Protože dopravce provozuje i linku Horažďovice – předměstí – Plzeň – Pňovany, místo obvyklých patrových elektrických Elefantů se na vybraných spojích objevovaly motorové jednotky pořízené pro domažlickou trať. „Motoráky, které v polovině prosince nasadíme na linku P3, jezdí od září v testovacím provozu. Ten zatím hodnotíme jako spolehlivý a úspěšný,“ uvedl mluvčí dopravce Jan Holub.
|
Na koleje v kraji vyjede také Leo Express či zmodernizované jednotky RegioShark
Ani expresy na lince Praha – Plzeň – Domažlice – Furth im Wald – Mnichov nebudou od 13. prosince zajišťovat České dráhy společně s německým dopravcem Die Länderbahn. Mezi Prahou a bavorským Furth im Wald nově nastupuje společnost Leo Express. Tyto spoje objednává stát.
„Leo Express uzavřel smlouvu s německým železničním dopravcem Die Länderbahn, který je partnerem pro zajištění provozu na německé části linky Ex36. Podpis smlouvy představuje další významný milník v přípravách nového přeshraničního spojení, které od prosince propojí Prahu a západní Čechy s bavorským Regensburgem a Mnichovem. Úspěšně jsme absolvovali zkušební jízdy i technické zkoušky. Společnost má zajištěný potřebný personál, který se v rámci zkušebních jízd také prakticky zaškoloval. Jízdní řády a jízdenky na český úsek linky jsou již dostupné, prodej mezinárodních jízdenek plánuje Leo Express spustit v nejbližších dnech,“ informoval mluvčí české společnosti Emil Sedlařík.
Ten pro iDNES.cz doplnil, že zkušební jízdy a technické zkoušky absolvovali lidé, kteří budou zajišťovat provoz linky Ex36 označené jako Bavorský expres. V neelektrifikované části trasy, tedy v části trasy v Bavorsku a od hranice s Německem až do Plzně, budou stejně jako dosud v čele vlaků německé motorové lokomotivy známé spíše jako Herkules.
I když má Leo Express podle mluvčího zajištěný potřebný personál, na sociálních sítích se stále nabízí práce v Bavorském expresu. „Jedná se o průběžné nabídky pro případné doplnění v případě potřeby,“ vysvětlil Sedlařík.
Denně z Prahy do Mnichova pojede sedm párů vlaků, osmý bude posilový ve zkráceném úseku mezi Plzní a Prahou. Zásadní změnou pro cestující je, že v Bavorském expresu ani na lince P3 z Plzně do Domažlic už nebude možné využít předplatné a tarif Českých drah.
|
3. září 2026
„Leo Express zachová důležité tarifní možnosti, na které jsou cestující na této trase zvyklí. Nadále bude platit Integrovaný tarif Plzeňského kraje i OneTicket, nabídku doplní vlastní tarif Leo Express s možností výhodnějšího cestování při nákupu s předstihem. Pro pravidelné cestující budou připraveny sedmidenní a třicetidenní traťové jízdenky. U jednotlivých jízdenek zakoupených v tarifu Leo Express bude místenka automaticky zahrnuta v ceně. Cestující využívající OneTicket nebo Integrovaný tarif Plzeňského kraje budou moci na českém úseku cestovat i bez rezervace konkrétního místa,“ vysvětlil Sedlařík.
Společnost už zahájila prodej jízdenek na český úsek Bavorského expresu. Podle tiskové zprávy jsou jízdenky do třídy Economy jak pro úsek Plzeň - Praha, tak Plzeň – Domažlice už od 49 korun.
Z nového jízdního řádu vyplývá, že po domažlické trati pojede od 13. prosince jen jediný spoj Českých drah. Půjde o první ranní vlak ze Žihle na lince P4, který do Plzně přijíždí v 5:42. Ten tu nebude končit, ale dojede až do Nýřan, kam přijede těsně před šestou hodinou ráno. V Nýřanech strojvedoucí přejde na stanoviště na opačné straně vlaku a těsně po šesté se vrátí do Plzně, ze které spoj pokračuje zase do Žihle.
Manažer koncepce systému integrované dopravy v Plzeňském kraji a dopravního plánování Pavel Purkart potvrdil, že od 13. prosince bude jezdit více vlaků mezi Plzní, Nýřany a Stodem. „Dojde k významnému zahuštění dopravy. Nový dopravce Bavorského expresu už testoval odbavovací zařízení, aby cestující mohli využívat krajský tarif.
|
1. dubna 2026