Závěry auditu dokládají zásadní porušování pravidel pro nakládání s veřejnými financemi i fatální selhání kontroly. Zástupce opozice uvedl, že bylo vytunelováno přibližně 20 milionů korun.
V souvislosti s projektem a činností KCPK zasáhla loni Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), přičemž policisté obvinili kvůli manipulaci s veřejnými zakázkami devět lidí včetně dvou už bývalých jednatelů Hynka Glosera a Miroslava Macha.
Výsledek auditu projednávali v pondělí zastupitelé kraje. Opozice, především z ODS a TOP 09, označila informace o činnosti KCPK i výsledek auditu za největší průšvih v historii kraje.
To, že bylo fungování krajské společnosti velmi problematické, už otevřeně přiznávají i zástupci krajské koalice ANO, STAN a PRO NÁŠ KRAJ. Projekt dostal zelenou poté, co v minulém volebním období nastoupila do vedení kraje koalice ANO, STAN a Pirátů, zatímco ODS a TOP 09 skončily v opozici.
Lukáš Hegner z ODS výsledky auditu označil za veřejnou a politickou „popravu“ radního Libora Picky ze STAN, který má projekt na starosti a je šéfem dozorčí rady KCPK.
„Zpráva je naprosto alarmující. Je v ní asi dvacet pochybení, která se týkají snad všech oborů činností, na kterých se kulturní centrum podílelo, jsou ve vaší gesci a na které jste měl jako předseda dozorčí rady dohlížet. Místo toho, aby tady byla vaše rezignace na stole, nám to prezentujete, jako by se vlastně vůbec nic nestalo a projekt jede dál,“ prohlásil Hegner.
Uvedl, že zpráva obsahuje informaci, že před očima radního Picky bylo vytunelováno asi 20 milionů korun, ačkoliv stavba ani nezačala.
„Kde se ty peníze ztratily? Mimo jiné v tom, že si krajská organizace objednávala kancelářské prostory, které, jak zjistili auditoři, vůbec ke své činnosti nepotřebovala. Měla pronajaté tři nemovitosti pro pět zaměstnanců. Byly uzavírány smlouvy, které byly zadávány mimo rámec zadávacího řízení. Byly poskytovány půjčky zaměstnancům společnosti, ačkoliv jste jako dozorčí rada vyjádřili, že nemají být poskytovány. Byli zaměstnáni tři dohodáři, kteří vykázali 740 hodin práce, ačkoliv reálně pracovali 60 hodin. Byl pronajatý zámek Zelená hora. K čemu kulturní centrum potřebovalo pronajmout zámek? Jak to, že jste o tom nevěděl?“ uvedl. Tvrdil, že škoda vyhodnocená auditorem je 22 milionů korun.
Lucie Kužílková z ODS upozorňovala, že vedení kraje bylo v minulém volebním období opozicí varováno, že systém kontroly vytvořený hejtmanstvím v souvislosti s projektem je nefunkční. „A podle auditu selhala dozorčí rada. Nevidím, že by někdo vyvodil odpovědnost,“ konstatovala.
Lukáš Hegner připomněl, že bývalý jednatel KCPK Miroslav Mach, který byl odvolán z funkce po svém obvinění v souvislosti se zásahem NCOZ, byl pak dosazen do funkce technického ředitele KCPK.
„To je naprosto neuvěřitelné. A z auditní zprávy jsem se dočetl, že tento člověk má stále v držení bankovní kartu společnosti KCPK. Zrušena byla pouze panu Gloserovi. V té zprávě jsou takto třaskavé informace snad na každé stránce,“ uvedl a chtěl vědět, jak dozorčí rada nebo hejtmanství naložily například s tím, že některé zakázky byly zadány bez zadávacího řízení.
Radní Libor Picka tvrdil, že za problémy spojené s činností KCPK cítí osobní odpovědnost a snaží se, aby veškerá pochybení byla postupně napravena. „Dojdeme k řešení tak, aby projekt mohl pokračovat,“ prohlásil.
Podle Picky nyní probíhá příprava podkladů k žádosti o stavební povolení a odhaduje, že do konce roku by mohl být vybrán dodavatel stavby. Podle Picky krajská koalice udělala vstřícný krok tím, že do dozorčí rady pozvala zástupce opozice, aby se dostali ke všemu, co se tam projednávalo, a měli informace o řízení společnosti.
Bývalý náměstek hejtmana Martin Záhoř z ANO uznal, že se v minulosti do vedení KCPK dostali lidé, kteří zneužili své postavení. Nicméně tvrdil, že o některých záležitostech se vedení kraje nemohlo dozvědět.
„V této chvíli stojíme před tím, že probíhá šetření orgánů činných v trestním řízení o záležitostech, které jsme nemohli vidět, nebyly vidět ani ve výsledovce společnosti. To, že někdo zneužil své postavení a zadával práci a inkasoval peníze jiným způsobem, je věc, kterou nevidíte,“ tvrdil.
Uznal, že obsazení některých funkcí bylo nevhodné. „Třeba i proto dřívější jednatel Gloser skončil ve funkci z toho důvodu, že některé smlouvy nebyly zveřejňované. Byly uzavírány v rozporu s pravidly společnosti a mimo valnou hromadu, mimo vědomí Rady Plzeňského kraje,“ řekl.