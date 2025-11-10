Areál Česká pošta zařadila do nepotřebného majetku a nabídla v aukci k prodeji. K objektu patří pozemek o rozloze necelých sedm set metrů čtverečních. Město plánuje, že na místě vybuduje autobusový terminál a také parkovací dům pro zhruba 150 aut.
Po autobusovém terminálu, který byl vybudován před několika lety vedle nádraží v Šumavské ulici, by tak vznikl na druhé straně železničního nádraží další přestupní uzel. Má být v úrovni nástupišť vlakového nádraží a s již existujícím terminálem v Šumavské ulici propojen podchodem.
Areál, který Česká pošta nabídla, má pro město strategický význam. Jeho nabytím se totiž otevírá možnost, že cestující budou mít autobusové i vlakové spoje na jednom místě.
Zatím některým lidem komplikuje život skutečnost, že centrální autobusové nádraží u areálu Škodovky je od hlavního nádraží vlaků více než dva kilometry daleko. Po vybudování nového terminálu by podle plánů města bylo možné centrální autobusové nádraží zrušit.
Ještě v září většina zastupitelů nabídku areálu bývalé pošty odmítla. Vyvolávací cena v aukci České pošty byla 16,9 milionu a město mělo odhad obvyklé ceny na 19 milionů. Město mělo možnost cenu z aukce dorovnat, aby dostalo přednost.
Do aukce se ale přihlásil zájemce, který nabídl přes 26 milionů, a s DPH 5,5 milionu tak cena, kterou by město muselo vyrovnat, byla přibližně 32 milionů korun. To se vedení města zdálo příliš.
„Domníval jsem se, že to proběhne za vyvolávací cenu, bohužel se tak nestalo. Objevila se firma, která spekulativním způsobem zvýšila cenu o deset milionů bez DPH,“ uvedl tehdy radní pro správu majetku Vlastimil Gola z ANO.
Podle primátora Romana Zarzyckého z ANO se tehdy vedení města dohodlo, že nebude nabídku akceptovat. „Nejsme připraveni za to dávat vyšší prostředky, než je odhad,“ prohlásil v září primátor. Připomínal přitom povinnost zastupitelů chovat se jako řádní hospodáři.
V posledních dnech ale došlo k zásadnímu obratu. „V tomhle případě pomohla náhoda. Česká pošta zaslala dopis z důvodu revize původního stanoviska. Prodej této nemovitosti je osvobozen od daně z přidané hodnoty (DPH). Cena k dorovnání by tedy byla 26,1 milionu,“ řekl radní Gola.
Upřesnil, že proti září tím cena pro město klesla o 5,481 milionu. „Po diskusi ve vedení jsme dospěli k závěru, že to již je akceptovatelné,“ sdělil. Upozornil, že zastupitelé mohou schválit cenu vyšší, než je odhad ceny, pokud to odůvodní například veřejným zájmem.
„V posuzovaném případě je evidentní, že cílem města je rozšíření autobusového nádraží v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží, a to v souvislosti s plánovaným zrušením stávajícího centrálního autobusového nádraží nacházejícího se relativně daleko od vlakového nádraží,“ citoval Gola z vyjádření vedoucího právního odboru magistrátu Dominika Tomáška.
„Zájem je strategický a máme na něj finanční prostředky, takže si ten nákup můžeme dovolit,“ prohlásil primátor Zarzycký.
Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů doplnil, že záměr vybudovat autobusový terminál podél Železniční ulice zástupci města připravovali delší dobu.
„Jednali jsme i se Správou železnic a se Státním fondem dopravní infrastruktury, který by mohl být financujícím subjektem stavby. Tudíž pro město je jednoznačnou prioritou poštu získat. Ne za každou cenu, ale poté, co se finanční rámec upravil, si myslím, že je to jednoznačně odůvodnitelné,“ konstatoval.
