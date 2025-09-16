Uzavřená D5 na Tachovsku. Srazilo se osobní a nákladní vozidlo

„Upozorňujeme na uzavření dálnice D5 v úseku od 144. do 136. km ve směru na Prahu z důvodu dopravní nehody. Objízdná trasa vede přes obce Svatá Kateřina, Přimda a Mlýnec. Apelujeme na řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti,“ napsali na síti X policisté.
Nehoda se stala kolem 21:30, omezení by podle odhadu silničářů mělo skončit zhruba dvě hodiny po půlnoci.
Zavřený úsek D5
