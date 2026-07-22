Bazar darovaných kabelek a tašek potřetí pomůže v Plzni lidem s postižením

Kabelky, brašny, batůžky, ledvinky, malé sportovní tašky či kufříky, které leží bez užitku ve skříních, ale jsou stále ještě ve velmi dobrém stavu, mohou lidé v Plzni věnovat na dobročinné účely. Diakonie Západ bude letos potřetí darované kabelky prodávat na dobročinném bazaru při tradičním srpnovém Festivalu na ulici. Výtěžek z jejich prodeje podpoří děti z náhradních rodin, řekla ČTK mluvčí Diakonie Západ Barbora Uldrychová.
Darované kabelky Diakonie sbírá týden a sešlo se jich zatím kolem stovky. Loni lidé darovali na 800 kabelek, jejichž prodej vynesl 88.334 korun. "Peníze byly loni na stavbu pergoly v domově Radost pro osoby s postižením v Merklíně, kde trvale žije 30 dospělých klientů s poruchou autistického spektra nebo s mentálním či kombinovaným postižením. Pergola už stojí a používá se," řekla Uldrychová. Při prvním ročníku akce se prodalo 287 kabelek a vybralo se zhruba 43.000 korun.
Z dobročinného bazaru se už stala akce, na kterou se lidé ptají a vracejí se k ní jako dárci i jako kupující. "Akce stojí na jednoduché myšlence - věc, kterou už někdo nevyužívá, může udělat radost dalšímu člověku a zároveň pomoci tam, kde je potřeba. Letos chceme výtěžkem podpořit odbornou péči o děti z náhradních rodin, které zažily zdraví ohrožující zanedbávání, někdy i týrání či zneužívání. Potřebují svá traumata zpracovat, a to je dlouhodobý, a tedy i finančně náročný proces," popsala letošní účel akce Uldrychová.
Diakonie tak hledá dárce, kteří mají doma kabelku, tašku nebo brašnu v pěkném stavu a rádi ji věnují pro dobrou věc. Do sbírky je možné do 10. srpna přinášet pouze čisté, hezké a nepoškozené kusy, které mohou dál sloužit. Bazar se uskuteční 18. a 19. srpna v areálu DEPO2015 při Festivalu na ulici.
"Loni nás překvapilo, kolik lidí se zapojilo - jednotlivci i pracovní kolektivy. Právě díky nim měl bazar tak velký úspěch. Budeme rádi, když se veřejnost zapojí i letos. Diakonie Západ dlouhodobě poskytuje sociální služby dětem, dospělým, seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním i lidem v obtížné životní situaci v Plzeňském kraji. Benefiční bazar je jednou z cest, jak může veřejnost jednoduše a konkrétně podpořit pomoc lidem v náročných životních situacích," dodala Uldrychová.