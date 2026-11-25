Rozsáhlá bezpečnostní opatření připravují policisté a strážníci na čtvrteční utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a portugalskou Benficou Lisabon. Zápas, který začne v 18:45 na stadionu ve Štruncových sadech, je označen jako mezinárodně rizikový. Na bezpečnost fanoušků a veřejný pořádek budou dohlížet policisté z Plzeňského, Jihočeského kraje a Prahy a plzeňští strážníci. Řidiči musejí počítat s komplikacemi zejména při parkování v okolí stadionu. ČTK o tom informovaly policejní mluvčí Dagmar Mifková a mluvčí městské policie Jana Pužmanová.
Do bezpečnostních opatření se zapojí pořádkoví, dopravní a cizinečtí policisté, kriminalisté, psovodi, členové speciálních pořádkových a zásahových jednotek i antikonfliktního týmu. Policisté budou mít k dispozici také dron. Z Prahy přijedou policejní jezdci se služebními koňmi. Plzeňská městská policie nasadí běžné hlídky, dopravní strážníky a pořádkovou jednotku.
"Významnou roli při zajištění bezpečnosti sehraje městský kamerový systém. Jeho prostřednictvím budou strážníci společně s policisty průběžně monitorovat pohyb fanoušků a dění ve veřejném prostoru. Díky tomu bude možné včas zachytit případné rizikové situace a operativně na ně reagovat," uvedla Pužmanová. Policisté budou spolupracovat také s magistrátem, městskou správou informačních technologií a fotbalovým klubem.
Policie připomíná, že používání pyrotechniky není povoleno ani na stadionu, ani při cestě na utkání a zpět. Fanoušci by proto měli zákaz respektovat po celou dobu návštěvy zápasu.
Obě bezpečnostní složky doporučují návštěvníkům, aby nechali auta na okrajích města a ke stadionu se dopravili městskou hromadnou dopravou. V okolí stadionu lze očekávat zvýšený provoz a omezený počet parkovacích míst. Řidiči by měli respektovat dopravní značení a pokyny policistů a strážníků, nesprávným parkováním mohou komplikovat dopravu i průjezd záchranných složek.
"Závěrečným hvizdem bezpečnostní opatření nekončí. Strážníci společně s policisty budou dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost také při odchodu fanoušků a jejich rozchodu po utkání," dodala Pužmanová.