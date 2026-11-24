Rozhodnutí o odvolání v případu fotbalové korupce kolem bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) Romana Berbra vyhlásí Krajský soud v Plzni ve čtvrtek. Žalobce chce přísnější tresty, případy části obžalovaných chce proto vrátit okresnímu soudu k opětovnému projednání, pro část obžalovaných chce vyšší pokuty. Obhájci navrhli zproštění obžaloby nebo mírnější tresty. Zaznělo to dnes u soudu v závěrečných návrzích.
Dvaasedmdesátiletý Berbr, kdysi jeden z nejvlivnějších mužů v tuzemském fotbalu, čelil obžalobě z podplácení a z pomoci k podplácení za účelem ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy, z účasti v organizované zločinecké skupině a ze zpronevěry. Okresní soud ho v červnu 2024 nakonec potrestal jen za zpronevěru peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu tříletým podmíněným trestem s pětiletou zkušební lhůtou, dvoumilionovou pokutou a zákazem výkonu funkce statutárního zástupce spolku na tři roky. U okresního soudu pro něj státní zástupce Jan Scholle předloni žádal sedm let vězení, pokutu 5,55 milionu korun a zákaz činnosti.
Skupinu 21 fotbalových funkcionářů, rozhodčích, jejich asistentů či delegátů a klub Slavoj Vyšehrad obžaloval Scholle kvůli ovlivňování zápasů druhé a třetí fotbalové ligy ve prospěch Vyšehradu v letech 2019 a 2020. Většina obžalovaných dostala u okresního soudu pokuty a zákazy činnosti. Čtyři se dohodli na vině a trestu a jejich rozsudky jsou pravomocné. Nepodmíněný trest dostal jen někdejší sportovní ředitel Slavoje Roman Rogoz. Za úplatkářství a pomoc ke zpronevěře má strávit ve vězení čtyři roky a zaplatit 400.000 korun.
Ačkoliv to okresní soud nepotvrdil, Scholle trvá na tom, že kolem Berbra fungovala organizovaná zločinecká skupina, do níž patřil také Rogoz, bývalý ligový hráč a později fotbalový funkcionář Michal Káník a bývalý rozhodčí Tomáš Grímm. Grímm se dohodl na vině a trestu a jeho trest je pravomocný. U Berbra, Rogoze a Káníka státní zástupce nyní požaduje, aby odvolací soud vrátil případ k okresnímu soudu. To samé navrhuje u dalších asi tří lidí, kteří si byli podle žalobce vědomi organizované zločinecké skupiny a činili kroky v její prospěch.
"A u ostatních, řekli bychom spíše řadových obviněných, to znamená u jednotlivých rozhodčích, kteří přijímali úplatky a kde soud prvního stupně uznal jejich vinu, jsem navrhl pouze zpřísnit tresty, což může učinit odvolací soud vlastním rozhodnutím," řekl dnes ČTK o svém návrhu u odvolacího soudu Scholle. Navrhované zpřísnění se týká zejména pokut.
Většina obhájců požadovala pro své klienty zproštění viny, v případě Rogoze navrhl jeho právní zástupce případné uložení podmíněného trestu. Zástupce Slavoje chtěl snížení pokuty, neboť klub byl podle něj potrestaný už FAČR. Berbrův obhájce žádá zproštění obžaloby za zpronevěru, protože podle něj Plzeňskému krajskému fotbalovému svazu žádná škoda nevznikla. Svaz vzal zpět své odvolání. Prvoinstanční soud mu přiznal finanční náhradu, svaz ale provedl vlastní šetření a inventuru a zjistil, že mu škoda nevznikla.
Scholle původně obžaloval 21 lidí a Slavoj Vyšehrad za podíl na zmanipulování deseti zápasů druhé a třetí ligy v letech 2019 a 2020. Berbr podle spisu využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Vyšehradu podle požadavků Rogoze. Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Slavoji k výhře, říká obžaloba.