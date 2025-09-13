Účastníky běžeckého závodu pobodali sršni. Čtyři skončili v nemocnici

„Záchranáři Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje dnes zasahovali u mimořádné události, při níž došlo k pobodání několika osob sršni. Na místě vyhledalo naši pomoc celkem osm lidí. Vzhledem k předpokladu většího počtu zasažených bylo vyhlášeno operačním střediskem – hromadné postižení osob. Na místo vyjelo pět osádek,“ informoval mluvčí krajské záchranky Martin Štěpán.
„Do zdravotnických zařízení jsme transportovali čtyři pacienty s projevy silnější alergické reakce. Všichni zasažení jsou po poskytnutí odborné přednemocniční péče ve stabilizovaném stavu a při vědomí,“ doplnil.
V Nebílovech se konal výběh v rámci seriálu Rozběháme Česko. Účastníci měli start a cíl v místních ovocných sadech. „Mimo sady, v lesní lokalitě, poštípali několik z nich sršni, kteří měli hnízdo v dubu,“ informovala Jana Zikmundová ze Sadů Nebílovy.
Hnízdo zlikvidovali pomocí speciálních sprejů hasiči. Administrátorka Fakultní nemocnice v Plzni Vanda Tomášková informovala, že do FN byly přivezeny tři osoby. „Nyní jsou ve stabilizovaném stavu,“ sdělila.
