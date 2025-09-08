Muž nařčený z nemravností u biskupa končí, v minulosti zneužíval děti

Valentýna Bílá
  13:12aktualizováno  13:12
Jeden z nejbližších spolupracovníků plzeňského biskupa Tomáše Holuba, který byl anonymně nařčený z nevhodného sexuálního chování, končí ve funkci. Biskupství mu nabídne jinou pozici. Církevní úřad to oznámil na svém webu. Muž byl dříve pravomocně odsouzený za pohlavní zneužívání dětí, dnes má čistý trestní rejstřík.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MF DNES

Kněžská rada se kvůli kauze sešla na začátku září a doporučila biskupovi Holubovi, aby dotyčnému muži, který byl jeho nejbližším spolupracovníkem, nabídl jinou pracovní pozici.

Kam ho biskup převede, není jasné. „(Nová pozice) se bude týkat jeho odborných znalostí v oblasti liturgie,“ uvedla mluvčí Biskupství plzeňského Nicola Elisabeth Šimandlová.

Biskupství už v srpnu oznámilo, že nařčení z nevhodného sexuálního chování se nepotvrdilo. Ke stejnému závěru dospěla i policie.

Členové Kněžské rady nyní také jednoznačně konstatovali, že obvinění jsou zcela neopodstatněná. „ A nespravedlivým způsobem zásadně zasáhla do jeho osobního života,“ upozornila mluvčí.

Nařčení biskupova spolupracovníka z nemravností se nepotvrdilo, Holub zváží co dál

Biskupství považuje vznesená obvinění za nevěrohodná. Autor anonymního e-mailu totiž konkrétně nenapsal, kdy a co se mělo stát. S autorem se snažili několikrát navázat kontakt, ale marně.

„Žádnou odpověď jsme neobdrželi. Ani přes naše kontaktní osoby, ani přes spolek Někdo Ti uvěří a další osoby. Bez reakce zůstala i naše následná výzva, v níž jsme oznámili, že bez dalších upřesnění bude posuzování věrohodnosti ukončeno a bude anonymní oznámení odloženo,“ popsala již dříve Šimandlová.

Pisatel se v e-mailu podepsal jako Smutná duše. „Pane biskupe, předem vás prosím o odpuštění. Avšak chci pomoci sobě i ostatním a jedině takto vidím možnost. Musí to ze mě ven. Musím nahlásit nemravnosti, na kterých se o mě pokoušel (...). Opakovaně,“ napsal.

Muž tvrdí, že šlo o sexuální návrhy, které s ním chtěl zaměstnanec biskupství provádět. „Bojím se teď chodit do kostela. Po hlubším pátrání toto musím ale oznámit,“ pokračuje pisatel a dokládá další informace, které o dotyčném zaměstnanci zjistil.

Podle něj jde o bývalého učitele základní školy v Chebu, který byl v roce 2007 obviněn z pohlavního zneužívání a ohrožování mravnosti. Podle policie tehdy devětadvacetiletý učitel dětem z 2. stupně po vyučování na videu pouštěl tvrdé porno a zapojoval se s nimi do sexuálních hrátek.

Biskup Holub neměl o minulosti svého spolupracovníka tušení. „Je to extrémně nepříjemná situace. O tom jsem skutečně neměl vůbec tušení. Dozvěděl jsem se to až teď. Když jsem ho přijímal, měl čistý trestní rejstřík,“ řekl již dříve Holub pro Novinky.cz.

Muž byl podle Novinek v minulosti odsouzen, dostal pětiletou podmínku, desetiletý zákaz práce s dětmi a ambulantní ochranné sexuologické léčení. V roce 2015 se osvědčil a o pět let později zřejmě požádal o vymazání záznamu z trestního rejstříku.

Podle soudce a mluvčího chebského okresního soudu Milana Homolky nemělo biskupství možnost zjistit minulost zaměstnance, protože opis z rejstříku se vydává jen orgánům činným v trestním řízení.

8. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

