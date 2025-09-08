Kněžská rada se kvůli kauze sešla na začátku září a doporučila biskupovi Holubovi, aby dotyčnému muži, který byl jeho nejbližším spolupracovníkem, nabídl jinou pracovní pozici.
Kam ho biskup převede, není jasné. „(Nová pozice) se bude týkat jeho odborných znalostí v oblasti liturgie,“ uvedla mluvčí Biskupství plzeňského Nicola Elisabeth Šimandlová.
Biskupství už v srpnu oznámilo, že nařčení z nevhodného sexuálního chování se nepotvrdilo. Ke stejnému závěru dospěla i policie.
Členové Kněžské rady nyní také jednoznačně konstatovali, že obvinění jsou zcela neopodstatněná. „ A nespravedlivým způsobem zásadně zasáhla do jeho osobního života,“ upozornila mluvčí.
Nařčení biskupova spolupracovníka z nemravností se nepotvrdilo, Holub zváží co dál
Biskupství považuje vznesená obvinění za nevěrohodná. Autor anonymního e-mailu totiž konkrétně nenapsal, kdy a co se mělo stát. S autorem se snažili několikrát navázat kontakt, ale marně.
„Žádnou odpověď jsme neobdrželi. Ani přes naše kontaktní osoby, ani přes spolek Někdo Ti uvěří a další osoby. Bez reakce zůstala i naše následná výzva, v níž jsme oznámili, že bez dalších upřesnění bude posuzování věrohodnosti ukončeno a bude anonymní oznámení odloženo,“ popsala již dříve Šimandlová.
Pisatel se v e-mailu podepsal jako Smutná duše. „Pane biskupe, předem vás prosím o odpuštění. Avšak chci pomoci sobě i ostatním a jedině takto vidím možnost. Musí to ze mě ven. Musím nahlásit nemravnosti, na kterých se o mě pokoušel (...). Opakovaně,“ napsal.
Muž tvrdí, že šlo o sexuální návrhy, které s ním chtěl zaměstnanec biskupství provádět. „Bojím se teď chodit do kostela. Po hlubším pátrání toto musím ale oznámit,“ pokračuje pisatel a dokládá další informace, které o dotyčném zaměstnanci zjistil.
Podle něj jde o bývalého učitele základní školy v Chebu, který byl v roce 2007 obviněn z pohlavního zneužívání a ohrožování mravnosti. Podle policie tehdy devětadvacetiletý učitel dětem z 2. stupně po vyučování na videu pouštěl tvrdé porno a zapojoval se s nimi do sexuálních hrátek.
Biskup Holub neměl o minulosti svého spolupracovníka tušení. „Je to extrémně nepříjemná situace. O tom jsem skutečně neměl vůbec tušení. Dozvěděl jsem se to až teď. Když jsem ho přijímal, měl čistý trestní rejstřík,“ řekl již dříve Holub pro Novinky.cz.
Muž byl podle Novinek v minulosti odsouzen, dostal pětiletou podmínku, desetiletý zákaz práce s dětmi a ambulantní ochranné sexuologické léčení. V roce 2015 se osvědčil a o pět let později zřejmě požádal o vymazání záznamu z trestního rejstříku.
Podle soudce a mluvčího chebského okresního soudu Milana Homolky nemělo biskupství možnost zjistit minulost zaměstnance, protože opis z rejstříku se vydává jen orgánům činným v trestním řízení.