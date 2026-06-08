Blovice na jihu Plzeňska přestaví budovu finančního úřadu na 10 městských bytů

Blovice na jihu Plzeňska přestaví opuštěnou budovu finančního úřadu na deset městských nájemních bytů. Stavba začne příští rok na jaře, nájemníci se nastěhují o rok později. Teď se projektuje, náklady včetně daně se odhadují mezi 18 až 30 miliony korun, řekl ČTK starosta Robert Zelenka (Žijeme Blovice, SNK).
Město se 4300 obyvateli koupilo třípodlažní objekt v centru od státu za 12 milionů korun. Územní pracoviště finančního úřadu tam bylo zrušeno v červenci 2023. Úředníci finanční správy zajíždějí v období podávání daňových přiznání na radnici.
"Teď nám (plzeňský) Ateliér U5 kreslí projekt. Půjde o sedm bytů 2+kk a tři 1+kk. Začneme je stavět příští rok na jaře, až se vše projedná a povolí. Je to velmi dobré místo, přidáme tam výtah," uvedl Zelenka. Podle něj se vnitřní prostory kompletně předělají a objekt se zateplí. Půjde prakticky o nové byty, které budou dispozičně hezky řešené, uvedl.
Město si chce vzít úvěr, který bude splácet z vybíraných nájmů. "Otázkou je, jestli bude nějaký produkt státní podpory bydlení, ale teď to zatím není, je to zastavené. Ale my do toho půjdeme stejně," uvedl Zelenka.
Zájem o bydlení je ve městě velký, zejména o nájemní. V 60 městských bytech se dnes platí kolem 100 korun za metr čtvereční měsíčně, ale komerční nájem v Blovicích je trojnásobný. Město počítá, že u nových bytů by nastavilo třeba 200 Kč/m2, což by podle Zelenky bylo stále slušné. "Byl by tam pořád ten sociální aspekt a byli bychom třeba na dvou třetinách tržního nájemního. Abychom to úplně nedotovali, ale zároveň jsme mysleli na lidi, kteří nemají na komerční nájem," řekl.
Cena za budovu finančního úřadu, 12 milionů Kč, vycházela ze znaleckého odhadu. "A tím, že jsme doložili, že z toho budou nájemní byty pro mladé rodiny s dětmi i pro seniory, tak nám ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) s ministerstvem financí daly o deset procent nižší cenu, takže jsme to nabyli za dobré peníze." dodal Zelenka.
Blovice, 26 kilometrů od Plzně, se dlouhodobě rozrůstají. Soukromí developeři tam budují parcely pro rodinné domy a staví také bytové domy. Za poslední čtyři roky tam vzniklo přes 100 nových bytů.