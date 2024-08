Bývalá restaurace Bohemia jde k zemi, nový projekt změní část centra Plzně

V posledních dnech začaly demoliční práce. V místě pak vznikne objekt s obchody, kancelářemi a byty. Nová rozsáhlá stavba má vylepšit ráz Pražské ulice i Anglického nábřeží, kde v minulém století rozsáhlé bourání domů degradovalo centrum Plzně.

Za návrhem nového projektu stojí ateliér architekta Jiřího Zábrana a investorem je developerská společnost BC Real. Její šéf Martin Hrubý odhadl, že by nová zástavba v lokalitě mohla být dokončená v roce 2027 až 2028. Tvrdí, že nyní začala viditelná fáze, ale té předcházelo šest let přípravy.

„Budovu jsme vyčistili a bude se demolovat. Někdy v září by bourání mělo být hotové. Povrch pak vykopeme do úrovně, kde začnou pracovat archeologové. Měli by tam být od podzimu do jara, “ uvedl Martin Hrubý. Ve druhém čtvrtletí příštího roku mají začít výkopové práce pro vybudování základů stavby, která by mohla začít zhruba v polovině roku 2025. „Byly bychom rádi, aby byla hotová v roce 2027,“ uvedl.

Nová zástavba má mít osm nadzemních podlaží a v podstatě vytvořit nový blok k domům, které stojí v lokalitě U Zvonu. „Respektujeme závaznou územní studii města. Dostaví se uliční fronta v Pražské ulici,“ vysvětluje šéf BC Real. V nové zástavbě bude na úrovni ulice volný prostor, aby byla zachovaná prostupnost mezi Pražskou ulicí a Anglickým nábřežím.

Nový objekt má mít všechna parkovací místa pod zemí. V přízemí budoucí zástavby se počítá s obchody, službami nebo kavárnami. „V dalším patře směrem do Pražské ulice budou kanceláře a nad nimi pak byty,“ popsal Hrubý. Bytů bude dvě stě o velikostech od 1+kk až po 5+kk v nejvyšším poschodí.

Podle architekta Jiřího Zábrana měla nová zástavba původně sloužit čistě pro administrativu a teprve po covidovém období se projekt upravil tak, aby většinu zabraly byty. „Bude to v podstatě polyfunkční dům, což je pro město nakonec lepší,“ konstatoval.

Střecha objektu bude zčásti upravená pro pobyt. „Budou tam zelená atria a opravdu vzrostlé stromy na třech místech,“ prohlásil Zábran.

Architekt Petr Domanický, který vývoj Plzně dlouhodobě sleduje, řekl, že se mu projekt docela zamlouvá. „Hlavně z urbanistického hlediska. Je dobré odstranit tu bednu někdejší restaurace Bohemia, která byla v devadesátých letech minulého století podle mě docela ošklivě přestavěná pro banku. Ta budova byla v poslední době v podstatě mrtvá a městu nedávala nic,“ sdělil Domanický.

Místo, kde vznikne nový projekt, považuje za poměrně atraktivní. „Moc se mi líbí, že se ta strana ulice uzavře až k bloku domů U Zvonu a prostor směrem k nábřeží se oddělí, ale zůstane tam průchod, který může fungovat jako pasáž, což je fajn,“ konstatoval.

Domanickému by se zamlouvalo, aby po dokončení stavby následovala úprava Anglického nábřeží, které podle něho nyní nevypadá dobře.