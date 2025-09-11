Je tu moc krve. Policie ukázala záchranu pobodaného muže, který přistihl zloděje

Autor: vb
  14:52aktualizováno  14:52
Policisté druhý den pátrají po útočníkovi, který v Plzni pobodal muže, jenž ho v městské části Bory přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Zveřejnili jeho hrubý popis a také video ze záchrany mladíka, který měl vážně poraněnou nohu, byl v šoku a otřesený.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zatím neznámý muž pobodal sedmadvacetiletého muže v Raisově ulici na Borech ve středu v noci kolem druhé hodiny. Mladík ho totiž přistihl, jak se snaží dostat do zaparkovaného firemního auta, s nímž chtěl odjet. Útočník ho napadl nožem, kromě bodnořezného poranění na noze měl i pořezaná záda a utržil několik úderů do hlavy.

Policisté zveřejnili video ze záchrany muže, kterého pobodal zloděj
Místo v Raisově ulici v Plzni Borech, kde v noci neznámý zloděj napadl nožem svědka jeho zlodějny. (10. září 2025)
Noční drama připomíná už jen hromádka střepů z rozbitého okna auta. (10. září 2025)
Místo v Raisově ulici v Plzni Borech, kde v noci neznámý zloděj napadl nožem svědka jeho zlodějny. (10. září 2025)
5 fotografií

Zraněný muž ihned zalarmoval policii. Policisté ve čtvrtek zveřejnili video z prvních minut jeho záchrany. „Haló, policie! Tady jsem,“ je slyšet na videu, když policista z pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje svítící si baterkou hledá na ulici zraněného muže. Jakmile ho objeví, ihned hlásí na dispečink, že je na místě větší množství krve.

Policista dále informuje, že zraněným je oznamovatel, který je při vědomí a komunikuje. „Turniket! Turniket!“ opakuje několikrát svému kolegovi, aby mu podal škrtidlo.

Zároveň také tlakový obvaz zvaný izraelák, aby zastavili krvácení. Policista se také u kolegů ujišťuje, zda je už zdravotnická záchranná služba na cestě, a zraněného muže přikrývají. Sanitka dorazila vzápětí.

Přistihl zloděje, ten ho pobodal. Policie pátrá po nebezpečném útočníkovi

Kromě pořádkové jednotky přijeli na místo i policisté z obvodních oddělení a kriminalisté, kteří začali po útočníkovi okamžitě pátrat. Podle napadeného muže byl útočník vyšší postavy a na sobě měl tmavé oblečení.

Po napadení utekl zloděj neznámo kam. Mladíkovi vzal batoh s osobními věcmi, policisté jej později našli nedaleko auta.

„Kriminalisté na místě pracovali několik hodin a k lepšímu propátrání okolí využili i drony SIT,“ řekla ve středu policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Útočníka se ale zatím najít nepodařilo. „Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu krádeže,“ dodala Raindlová.

Na případu policisté stále intenzivně pracují a obracejí se o pomoc i na případné svědky, kteří mají k osobě pachatele či k případu jakékoliv informace. „Informace můžete poskytnout na nejbližší služebně policie, nebo vytočte linku 158,“ žádá mluvčí.

10. září 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Lidé z Holčovic rozhodnou v referendu o budoucnosti ztrátové obecní restaurace

Obyvatelé Holčovic na Bruntálsku budou v referendu rozhodovat o osudu místní restaurace v Obecním domě. Podnik provozuje obec a je dlouhodobě ztrátový. Části...

11. září 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Stadion v Táboře získá novou tribunu. Radnice a klub se přely o výši podpory

Fotbalový klub Táborsko předal staveniště, aby se mohla dokončit východní tribuna a zázemí na stadionu v Kvapilově ulici. Nakonec získal od města téměř 14 milionů z celkových 35, které jsou třeba na...

11. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Myslivec pytlákem? Policie stíhá muže za zastřelení jediného kamzíka v honitbě

Policie obvinila z pytláctví a krádeže myslivce, jenž v závěru loňského roku zastřelil jediného kamzíka horského, který byl v jedné honitbě na Českolipsku. Obviněný muž tvrdí, že šlo o omyl. Hrozí mu...

11. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Přecházejí tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokují silnici kvůli nedokončené D49

Koncem srpna zablokovali lidé v Martinicích na Kroměřížsku dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. A dnes ji opakují. Blokáda provozu začala v 15 hodin a...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  15:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Conseq spustil Realitní účastnický fond v rámci doplňkového penzijního spoření

11. září 2025  15:15

Středoškoláci v Královéhradeckém kraji mohou získat krajskou dotaci na kulturu

V Královéhradeckém kraji si mohou vyzkoušet organizování kulturních akcí s podporou kraje po vysokoškolácích také studenti středních škol. Umožní jim to...

11. září 2025  13:17,  aktualizováno  13:17

CATL se připojila ke globálním průmyslovým lídrům na fóru Nadace Ellen MacArthurové o cirkularitě na veletrhu IAA 2025

11. září 2025  14:59

Je tu moc krve. Policie ukázala záchranu pobodaného muže, který přistihl zloděje

Policisté druhý den pátrají po útočníkovi, který v Plzni pobodal muže, jenž ho v městské části Bory přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Zveřejnili jeho hrubý popis a také video ze záchrany...

11. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Zoo Olomouc otevřela novou voliéru, usídlili se v ní největší dravci světa

Olomoucká zoologická zahrada dnes otevřela novou Voliéru Colca pojmenovanou podle kaňonu v peruánských Andách. Usídlil se v ní pár největších dravců a jeden z...

11. září 2025,  aktualizováno 

Povýšení dvorní dámy i neděle zdarma. Znojmo a Mikulov čekají obří vinobraní

Koncerty, tanec, jarmark, závan historie a především víno s burčákem. Na to všechno se o víkendu mohou těšit v Mikulově a Znojmě, kde se konají největší vinařské slavnosti v Česku. Každoročně...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Slaměnou Sněhurku se sedmi trpaslíky u Jakubova nahradil Rákosníček a dva žabáci

Pohádkový Rákosníček a dvě žáby v nadreálné velikosti zkrášlují od víkendu příjezd po silnici I/38 do Jakubova na Třebíčsku. Místní tvůrci zde jako každoročně už po jednadvacáté vytvořili na...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Hvězdné modely udávají směr: AVATR září „novým luxusem" na mnichovském autosalonu (IAA) 2025

11. září 2025  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.