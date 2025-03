Když se strojník pustil ráno do práce, z domu ještě kromě štítové zdi zbývaly boční stěny sahající přibližně k bývalému schodišti. Ve směru do Jateční ulice zůstala část poslední pavlače, po které se chodilo k poslednímu z bytů v prvním patře.

Stroj, který s přehledem dosáhl až nad úroveň střech, postupně odbourával poslední zdi uvnitř domu. Zvenku to chvílemi vypadalo, jakoby za okny řádila příšera s obrovskými čelistmi. Po každém jejím „hltu“ se ozvalo zapraskání a k zemi šla část zdiva, strojník opatrně vytahoval dřevěné trámy, občas vytrhával i svazky kabelů. Jako nic si poradil i s betonovými deskami, které tvořily pavlače.

Kolem desáté hodiny stroj strhl věnec, na kterém původně seděly střešní trámy. Pak se čelisti zakously do překladu nad oknem vedle namalovaného chlapečka s budíkem. Rameno stroje se pohnulo a část zdi zmizela v prachu.

Spící chlapeček s budíkem, kterého na oprýskanou zeď namaloval umělec s přezdívkou Chemis v létě 2022, první atak bourací mašiny přežil bez úhony.

Stroj se pak zaměřil na stěny podél hlavní silnice. Po každém sevření čelistí byl dům menší a menší. Asi po půl hodině, když stroj demoloval vnitřní zdi někdejších bytů za obrazem, to chvílemi vypadalo, jakoby se dítě před spaním najedlo luštěnin. Z bývalého okna beze skel, které bylo za jeho zadečkem, se občas vyvalila oblaka prachu, i když se muž stojící vedle domu na vysokozdvižné plošině snažil silným proudem vody srážet prach k zemi.

Kolem půl jedenácté čelisti sevřely zeď v úrovni hlavy namalovaného kluka a zeď padala do nitra domu. Spolu s hošíkem záhy zmizel i jeho budík. Stroj pak postupně boural další části domu.

Na demolici bloku vybydlených domů bývalého ghetta současně pracuje několik strojů, které si dřevo, kovy, beton i staré cihly předávají mezi sebou. Roztříděný materiál neustále odváží několik nákladních aut.

Naplňují se tak slova jednatele společnosti Biggest Romana Beneše, který v polovině února při zahájení demolice prvního z domů říkal, že práce dokončí dříve, než mají ve smlouvě.

„Podle smlouvy na to máme půl roku, ale myslím, že za tři měsíce by mohlo být hotovo. Bude tu planina včetně zasypaných sklepů. Problém nebude ani demolice pavlačového domu. Stroj má dosah 22 metrů. Jsme zvyklí bourat i železobetonové a ocelové stavby s mnohem vyšší pevností,“ vysvětloval tehdy Beneš.

Nechvalně proslulý pavlačák jde k zemi (17. 2. 2025)

Místostarosta čtvrtého městského obvodu Zdeněk Mádr řekl, že demolice bloku domů je pro obvod úlevou. „Pavlačový dům byl původně postavený pro sociálně slabé občany a desítky let byl takhle využívaný. Postupně se vylidňoval, v posledních letech před úplným uzavřením tu žilo asi pět rodin, které platily nájem. Do opuštěných bytů se dostávali problémoví a drogově závislí občané, kteří se mimo jiné i načerno připojovali na elektřinu. Problémů přibývalo. Byť je pavlačový dům architektonicky poměrně zajímavý, je zanedbaný a jsem rád, že jde k zemi,“ shrnul Mádr.

Prostor po zbořených domech zůstane prázdný několik let.

„V současné chvíli to vypadá, že stavební práce na severní části chybějícího východního silničního okruhu, který povede přes toto území, začnou v roce 2031. Stavba navazující jižní etapy by měla začít v roce 2033, kompletně celé propojení od Karlových Varů k dálnici D5 u Černic by mělo být průjezdné v roce 2035,“ uvedl v únoru šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Blabol.

Domy hrůzy na Jateční třídě ustoupí nové silnici (15. 2. 2017)