Bourá se bývalé chudinské ghetto v Plzni, k zemi jde i ostudný pavlačový dům

Čelisti bagru se zakously do stěny u střechy. Zaprášilo se a dolů spadlo několik cihel. Muž stojící asi 15 metrů od domů v šestistupňovém mrazu stříkal vodou z hadice na demolovaný barák. Srážel oblaka prachu.

Po dalších čtyřech kousnutích se ve zdi objevila velká díra. Strojník ovládající bagr na pásech vzápětí rozebral i kus střechy. Dřevěné trámy přesouval za stroj, kusy plechu skládal na další hromadu.

Jednatel společnosti Biggest Roman Beneš odhaduje, že přibližně do konce května nezbude z vybydlených domů vůbec nic. „Podle smlouvy na to máme půl roku, ale myslím, že za tři měsíce by mohlo být hotovo. Bude tu planina včetně zasypaných sklepů. Problém nebude ani demolice pavlačového domu. Stroj má dosah 22 metrů. Jsme zvyklí bourat i železobetonové a ocelové stavby s mnohem vyšší pevností,“ podotkl Beneš.

Vyřešený je i problém s azbestovými rourami, které byly jako nástavce na komínech. Už jsou bezpečně zlikvidované přesně tak, jak požadovala hygiena.

Do oblasti kolem pavlačáku postaveného v letech 1937 až 1939 město sestěhovávalo problémové lidi a neplatiče. Ti domy postupně vybydlovali a demolovali. Když město rozhodlo, že do oprav už nemá cenu investovat, postupně zazdívali okna a dveře do opuštěných bytů, masivní mříže uzavřely i vstupy do jednotlivých vchodů.

I tak se do opuštěných domů opakovaně snažili vbourat bezdomovci a narkomani. Hledali tu střechu nad hlavou nebo kradli vše, co by se dalo ještě zpeněžit. Včetně kabelů elektrických rozvodů nebo kovových trubek. Hasiči tu opakovaně řešili úmyslně založené požáry.

Podle primátora Romana Zarzyckého zbouráním bloku domů s pavlačákem pro dost lidí znamená, že zmizí jedna plzeňská ikona. „Na druhou stranu to byly domy, kam se stahovali bezdomovci a narkomani. Jsem rád, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dodrželo závazek vůči městu a tyhle stavby ekologicky odstraní,“ řekl při zahájení bourání Zarzycký.

Podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Tolara nebude bourání domů nijak omezovat dopravu v ulicích v blízkosti budov. Místostarosta čtvrtého plzeňského obvodu Zdeněk Mádr dnes řekl, že demolice vybydlených domů je pro obvod úlevou.

„Pavlačový dům byl původně postavený pro sociálně slabé občany a desítky let byl takhle využívaný. Postupně se vylidňoval, v posledních letech před úplným uzavřením tu žilo asi pět rodin, které platily nájem. Do opuštěných bytů se dostávali problémoví a drogově závislí občané, kteří se mimo jiné i načerno připojovali na elektřinu. Problémů přibývalo. Lidem, co tu o kousek dál měli pronajaté pozemky na zahrádky, začali krást úrodu a působili jim škody, takže nájemci ztratili o zahrádky zájem. Byť je pavlačový dům architektonicky poměrně zajímavý, je zanedbaný a jsem rád, že půjde k zemi,“ shrnul místostarosta Mádr.

Prostor po zdemolovaných domech zůstane prázdný několik let. „V současné chvíli to vypadá, že stavební práce na severní části chybějícího východního silničního okruhu, který povede přes toto území, začnou v roce 2031.

Stavba navazující jižní etapy by měla začít v roce 2033, kompletně celé propojení od Karlových Varů k dálnici D5 u Černic by mělo být průjezdné v roce 2035. „Odhad nákladů na dokončení východního okruhu v letošních cenách je 6,5 miliardy bez DPH,“ uvedl šéf plzeňského ředitelství ŘSD Miroslav Blabol.