Poslední obžalovaný, který se podle státního zástupce na vraždě rovněž podílel, bude vypovídat v dalších dnech. Už dříve se však také k vraždě přiznal.

Státní zástupce Vladimír Pazourek tvrdí, že obžalovaná žena na základě předchozího plánu, který s dalšími stíhanými muži domluvila, vylákala exmanžela do svého pražského bytu v říjnu 2023.

Zatímco byl muž v koupelně, vpustila do bytu podle žalobce svého nevlastního bratra a svého známého Michala Švadlenu. Ti pak podnikatele podle vyšetřovatelů usmrtili nastřelením hřebíků do hlavy, nástrojem ho také několikrát udeřili do hlavy. K útoku použili i železnou tyč.

Obžalovaný švagr zemřelého dnes u soudu popsal samotný útok. „Slyšel jsem, jak na záchodě spláchnul. Jak se otevřely dveře, tak jsem ho (hřebíkovačkou) zastřelil. On padl na zem a byl mrtev, tam nebylo vůbec co řešit,“ řekl obžalovaný s tím, že vystřelil dvakrát nebo třikrát z bezprostřední blízkosti, hřebíkovačku přímo přiložil na hlavu poškozeného.

Tělo podnikatele pak obžalovaní muži podle státního zástupce naložili do jeho auta a večer ho odvezli do lesa nedaleko Benešovic na Tachovsku, kde automobil zapálili. O den později nahlásila policii nález ohořelého auta kolemjdoucí.

Vyšetřování potvrdilo, že tělo patří pohřešovanému podnikateli, který byl zároveň starostou jedné z obcí na Plzeňsku.

Bývalá manželka v únoru před soudem vinu odmítla. Její nevlastní bratr dnes před soudem vypověděl, že vraždu naplánoval on kvůli tomu, že už nemohl vydržet mužovo chování vůči ženě a jejím dětem. Tvrdí, že muž jim vyhrožoval a sledoval je. Věc podle něj nemohli nahlásit kvůli jeho kontaktům na policii a také kvůli tomu, že několik lidí, se kterými byl v minulosti ve sporu, „zmizelo“.

Soudu muž popsal, jak se podle něj čin stal. Jeho sestra podle něj byla dlouhodobě pod vlivem klidnících léků, v den vraždy pod jejich vlivem spala ve vedlejším pokoji. Muže, kterého jménem sestry pozval, vpustil do bytu, následně odvedl syna ženy do garáže, kde ho zavřel v autě. Pak vpustil Švadlenu, se kterým muže zavraždili.

Soudkyně Tereza Staňková poukázala na velké množství rozporů mezi dnešní výpovědí a mužovým výslechem, který se dříve uskutečnil na policii. Obžalovaný je vysvětloval mimo jiné tím, že byl na policii ve stresu. Protokol o výslechu si údajně také před jeho stvrzením nepřečetl.

Obžalovaný také odmítl, že by byl motivem vraždy majetkový prospěch a že by muže zavraždil surovým způsobem. Muž podle něj zemřel prakticky okamžitě. Jeho advokát Lubomír Soukup avizoval při minulém jednání, že bude chtít k věci vyslechnout znalce.

Soud tento týden naplánoval hlavní líčení do čtvrtka. Kromě výpovědi Švadleny plánuje také výslech znalců a svědků. Rozsudek tento týden nepadne.