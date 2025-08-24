Budování tůní a obnova pramenišť v Brdech chrání obce před velkou vodou

Jitka Kubíková Šrámková
  11:02aktualizováno  11:02
Loni na podzim, když severní Moravu trápily povodně, spadlo v Brdech sto milimetrů srážek. To bylo mnohem méně než na Moravě. „Ale kdyby takové srážky potrápily Brdy v minulosti, Strašice by byly pod vodou,“ říká ředitel divize Hořovice Vojenských lesů a statků České republiky (VLS) David Novotný.
Stovky ovocných stromů chtějí v září vysadit v okolí Padrťských plání v Brdech.

Stovky ovocných stromů chtějí v září vysadit v okolí Padrťských plání v Brdech. | foto:  Dan Materna, MAFRA

Mokřad vytvořený bobrem pod Dolejším Padrťským rybníkem v Chráněné krajinné...
Mokřad vytvořený bobrem pod Dolejším Padrťským rybníkem v Chráněné krajinné...
Mokřad vytvořený bobrem pod Dolejším Padrťským rybníkem v Chráněné krajinné...
Mokřad vytvořený bobrem pod Dolejším Padrťským rybníkem v Chráněné krajinné...
24 fotografií

Starosta Strašic Jiří Hahner je přesvědčený o tom, že pomohly zásahy VLS v podobě přírodě bližšího hospodaření v lesích, jako je obnova pramenišť a budování tůní.

Novotný je při posuzování dopadů opatření trochu střízlivější, ale se starostou se shoduje v tom, že vliv na okolní obce zásahy v lesích opravdu mají.

K tomu, že v době loňských povodní nevypláchla Strašice voda, přispěla podle ředitele Novotného i přesná předpověď počasí. Díky ní mohli lesní hospodáři včas upustit Padrťské rybníky a snížit jejich hladinu asi o 30 centimetrů.

Stovky ovocných stromů chtějí v září vysadit v okolí Padrťských plání v Brdech.
Mokřad vytvořený bobrem pod Dolejším Padrťským rybníkem v Chráněné krajinné oblasti Brdy
Mokřad vytvořený bobrem pod Dolejším Padrťským rybníkem v Chráněné krajinné oblasti Brdy
Mokřad vytvořený bobrem pod Dolejším Padrťským rybníkem v Chráněné krajinné oblasti Brdy
24 fotografií

„V tom největším přívalu tedy rybníky zadržely půl milionu kubických metrů vody,“ zavzpomínal Novotný. K ochraně Strašic podle Novotného mohlo přispět i sucho. „Půda v lesích bývá nyní hodně vysušená a v době srážek dokáže vstřebat víc vody,“ vylíčil Novotný.

A za která opatření je starosta Hahner nejvíc vděčný? Hlavně za obnovování pramenišť, což jsou území, která mohou být tvořena jedním nebo více prameny. Společně tvoří zdroj vody a v minulosti byla jejich funkce omezena melioracemi.

Brdy mají novou stezku pro turisty, vede okolím Padrťských rybníků

„Loni jsme dokončili ukázkový projekt na Voložném potoce, který může ovlivňovat i průtok v Klabavě a mít vliv na Strašice. Je to prameniště o velikosti 140 hektarů, kde jsme přerušili meliorační strouhy, aby prameniště fungovalo jako houba a rozložilo distribuci vody v průběhu roku. A také aby v době srážek zpomalilo odtok vody z lesů,“ popsal Novotný.

K obnově už jsou připravena další dvě území bohatá na vodu. „Protože zasahujeme do vodních toků, musíme žádat o stavební povolení. Zažádáno máme o obnovu prameniště v oblasti Pětizlodějské cesty nad obcí Obecnice, další budeme obnovovat u Trokavce ve výběžku lesa v polích, kde je oblast také silně meliorovaná,“ popsal Novotný s tím, že postupně budou VLS žádat o dotace tak, aby došlo k obnově pramenišť v celém polesí.

„Nemůžeme ale přerušovat odtoková koryta všude, protože někde mají svůj účel. Třeba když se jedná o lokalitu, ze které voda rychle odteče a ještě to způsobí erozi. V těchto místech je lepší odvést vodu do nějakého koryta a erozi zabránit,“ vysvětlil ředitel.

Ze Tří trubek se stal tuctový areál, kritizuje proměnu bývalý pracovník CHKO

K dalším opatřením patří budování tůní, což VLS provádí ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy. Ta vytipovává lokality a VLS tam pak tůně buduje.

„Jedná se o lokality na bývalých dopadových plochách, které byly silně zmeliorované. Důvod? Když se tam jezdilo s těžkou technikou, byla voda na obtíž. Dnes jsou na obtíž vysušené lesní plochy. Narušujeme tam tedy meliorace a tvoříme tůně a také meandry odtokových stok. Tím se odtok vody z krajiny zpomaluje,“ nastínil Novotný.

Upozornil i na letošní činnost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která v Brdech pracovala na takzvaných infiltračních opatřeních. Ta se provádějí na holinách, které vznikly po kalamitních těžbách dřeva. Místa pod vyvážecími linkami na dřevo, kde došlo k zhutnění půd, rozbagrovávají a načechrávají tak půdu. Voda se pak může lépe vsáknout a z lesa neodteče.

Jak upozorňuje Novotný, hlavním cílem opatření, která si chválí obce jako ochranu před povodněmi, je boj proti suchu v lesích. Sucho totiž oslabuje stromy, a ty jsou pak více náchylné k napadení kůrovcem.

Ustupují od smrku, přibývá bříza, jeřáb, modřín

VLS také postupně přecházejí na šetrnější způsob těžby. Těžba stromů se rozvrství po celé ploše, a ne jako dříve, kdy po těžbě zbyly velké mýtiny. Pod poraženými stromy se plocha prosvětlí a vytvoří se prostor pro přirozené zmlazení ze semen z okolních stromů. Když člověk přijde do lesa, téměř nepozná, že se v něm těžilo.

Už se také nesází a neseje hlavně smrk, který má v brdských lesích 80procentní zastoupení, ale dosazují se i další druhy. „U brdské obce Nepomuk jsme na kalamitních holinách kvůli pyrotechnické zátěži nemohli kopat do země, takže namísto výsadby jsme seli semena stromů do připravených plošek,“ líčí Novotný další novinku.

Po dvou letech už prý tyto takzvané síje začínají fungovat jako lesní porost. K vidění je tam bříza, jeřáb, osika, smrk, borovice i modřín. „Když smrk napadne kůrovec, les tam zůstane a nedojde k odlesnění, jako když se sázela jen monokultura smrku. A protože nedojde k odlesnění, les bude dál vodu zadržovat,“ pochvaluje si Novotný.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Okupace Československa v roce 1968. Jak se o ní informovalo na obou stranách železné opony?

Na pražském Výstavišti se 21. srpna, v den vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, uskuteční největší společenský festival. Připomene si události, které na dlouhá desetiletí ovlivnily život...

Aby napsal Sněhy na Kilimandžáru, musel Hemingway do Afriky. Teď by sedl na autobus MHD a jel do Petrovic

Ruský vládce si nechal u svého víkendového sídla vybudovat umělý kopec se sjezdovkou. Praha má naštěstí vlastní kopce. Ty umělé si nikdo pro vlastní rozkoš nebuduje. Přesto jich už pár vyrostlo, i...

24. srpna 2025  11:59

Prodej telefonu se změnil v loupež, zájemce postříkal muže pepřovým sprejem

Pražští kriminalisté pátrají po zloději, který oloupil prodejce mobilního telefonu, s nímž si nejdříve přes sociální sítě domluvil schůzku. Policisté varují, že muž pro krádež použil překvapivou...

24. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Potřebovala přírodu a zpomalit. Teď u synagogy ve Čkyni vaří kávu a peče dorty

Příroda a pomalejší život. To jsou dva hlavní důvody, proč se Zdeňka Škopková rozhodla vrátit do rodné Čkyně na Prachaticku. Zároveň však toužila tvořit něco svého, proto si v zahradě u místní...

24. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Morava má cimbál, my máme dechovku, říká kapelnice z Podkrkonoší

Dechovku nikdy neměla ráda, přesto už druhou dekádu stojí v čele kosteleckého dechového orchestru. Hana Řezníčková Kukulová diriguje Městský dechový orchestr v Červeném Kostelci nejraději tužkou nebo...

24. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Předjížděla hned dvě auta a dostala smyk. Přežil jen spolujezdec

Po nárazu do stromu zemřela v noci u Turnova na Semilsku mladá řidička, spolujezdec je ve vážném stavu v nemocnici. Nehoda se stala na silnici I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem, až do 05:00 byla...

24. srpna 2025  11:12

Budování tůní a obnova pramenišť v Brdech chrání obce před velkou vodou

Loni na podzim, když severní Moravu trápily povodně, spadlo v Brdech sto milimetrů srážek. To bylo mnohem méně než na Moravě. „Ale kdyby takové srážky potrápily Brdy v minulosti, Strašice by byly pod...

24. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Nejkrásnější s nejrovnější dráhou. Chotěbořské letiště zažívá kulaté výročí

Významné jubileum si letos připsal aeroklub v Chotěboři. Vznikl přesně před osmdesáti lety. Následně nadšenci vybudovali i letiště. To za svou historii prodělalo mnoho proměn, zažilo velkou tragédii...

24. srpna 2025  10:12

Létání je tak snadné. Mládě čápa se na obloze poprvé připojilo ke své rodině

Když v půlce června smetl poryv větru z hnízda v Chebu čapí mládě, nebylo jasné, zda pták incident přestál ve zdraví a zda se ještě někdy setká se svou rodinou. Ve středu se obavy rozplynuly. Mládě,...

24. srpna 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Kraj Vysočina bude vybírat dodavatele obchvatu Slavětic

Kraj Vysočina začne hledat dodavatele stavby obchvatu Slavětic na Třebíčsku. Malá obec na dohled od jaderné elektrárny v Dukovanech na dopravní řešení čekala...

24. srpna 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Před 81 lety dopadly bomby na Pardubice. Malý pomník připomíná velkou tragédii

V neděli je tomu přesně 81 let, kdy letadla spojenců vybombardovala Pardubice. Američané a Britové chtěli hlavně zlikvidovat Fantovu rafinérii – dnešní Paramo. Cíl byl naplněn. Ovšem několik pum...

24. srpna 2025  9:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Liberecké Šaldovo divadlo sezonu zahájí za týden akcí před svojí budovou

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci zahájí svoji 142. sezonu za týden venkovní akcí. Prostranství mezi jeho historickou budovou a radnicí se příští neděli odpoledne...

24. srpna 2025  7:17,  aktualizováno  7:17

CGTN America a CCTV UN: Objevování budoucího vyprávění příběhů s využitím umělé inteligence

24. srpna 2025  8:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.