Strašice kvůli Americe několik let odmítaly schválit svůj územní plán. Protipovodňovou nádrž Amerika mají totiž na svém katastru a její vznik považují za zbytečný.
Správci vojenských lesů udělali podle starosty Jiřího Hahnera dost kroků k tomu, aby okolní krajina vodu zadržovala. Budují tůně a meandry odtokových stok a ruší melioraci pramenišť. Agentura ochrany přírody a krajiny provádí také takzvaná infiltrační opatření, tedy „načechrávání“ míst se zhutněným povrchem po těžbě dřeva.
Nakonec ale Strašicím nezbylo nic jiného než svolit, protože stavba je zapsaná v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Plzeňského kraje, a územní plán s ní proto musí počítat.
„V krajském územním plánu je pro nádrž Amerika vyčleněna rezerva a my jsme povinni ji zanést do našeho územního plánu. Dáváme ji tam jen proto, abychom konečně schválili nový územní plán. Ten potřebujeme třeba i proto, aby se tu ve velkém nezačaly stavět hotely nebo ubytovny,“ vysvětlil starosta Strašic Hahner.
Na existenci nádrže se dívají mnohem vstřícněji třeba v Kamenném Újezdu, který je dál po proudu Klabavy a je opakovaně sužován povodněmi.
Starostka obce Kamenný Újezd Gabriela Stránská si postoj Strašic vysvětluje tak, že se jich strach z povodní tak moc netýká, protože je nemají tak často jako Kamenný Újezd. „Navíc mají dobře vytvořený územní plán, takže u řeky domy moc nestaví,“ uvádí Stránská.
„Pokud by nám Amerika pomohla, jsem jednoznačně pro její stavbu,“ říká Stránská a dodává, že bude ráda, když obce nad Kamenným Újezdem přijmou jakákoli opatření, která pomohou, aby se voda do obce nedostala takovou rychlostí a s takovou razancí, jako třeba v roce 2001 nebo 2011.
„Nad námi je Hrádek, nad ním Dobřív, nad ním Strašice. Strašicím se Amerika asi nehodí, protože by se budovalo na jejich katastru. Pro ně to tedy bude největší zásah, ale pro nás to bude pomoc,“ uvedla Stránská.
Ta s nadsázkou říká, že v Kamenném Újezdě se mohou lidé stavět na hlavu, ale s vodou, která přijde vždy shora, stejně nic neudělají. Minulé vedení obce nechalo za dva miliony korun vytvořit projekt protipovodňových opatření, podle starostky se ale ukázalo, že by stejně nebyla účinná.
Obec v době velké vody netrápí jen Klabava, ale i Pekelský potok, který přitéká od Veselé a sbíhají se do něj všechny potůčky z vrchu Kotel. „Jako jediní tu zkrátka máme ještě dalšího čerta ve skříni,“ připomněla starostka.
Podle vedoucího odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje Miloslava Michalce vznikl projekt Ameriky proto, že když přijde velký déšť, musí obce podél Klabavy řešit opakovaně velké škody. „Když se Klabava vylila z břehů, bylo to vždy stejné, vypláchlo to obce od Strašic přes Rokycany až po Dýšinu. Proto vodohospodářský odbor a životní prostředí Plzeňského kraje navrhly, že u Strašic chtějí vybudovat přehradu,“ popsal Michalec.
Nakonec se kvůli velkému zásahu pro přírodu našlo kompromisní řešení, kterým je suchý poldr. Jedná se suchou průtočnou nádrž s trvale otevřeným otvorem u dna.
Došlo by tedy k zaplavování celého třítrubeckého údolí až k zámečku Tři Trubky. Kvůli poldru by se tam tedy musel vykácet les a jedlové stráně u Třítrubeckého potoka by musely být odlesněné.
„V zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje je Amerika od roku 2023. Tehdy nabyla účinnosti aktualizace, která řešila celé území kraje včetně oblasti, která byla k Plzeňskému kraji připojena po zrušení vojenského újezdu Brdy. Předtím byla Amerika zapracována v ZÚR Středočeského kraje, protože v té době bylo celé území Brd ve Středočeském kraji,“ vysvětlil Michalec.
Zhruba od roku 2011 je ale Amerika součástí Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území, který zpracovává ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí.