Nenápadná Kočka v Brdech skrývá staré fosilie, nově je přírodní památkou

Petr Ježek
  9:32aktualizováno  9:32
Na první pohled nenápadný vrch Kočka nedaleko Padrťských rybníků v Brdech ukrývá v břidlicích ve svém nitru vzácné zkameněliny živočichů starých přibližně půl miliardy let, ještě z doby prvohor. Území o rozloze 16 hektarů je nově přírodní památkou, maloplošně chráněným územím uvnitř Chráněné krajinné oblasti Brdy.
Vrch Kočka nedaleko Padrťských rybníků v Brdech ukrývá v břidlicích ve svém...

Vrch Kočka nedaleko Padrťských rybníků v Brdech ukrývá v břidlicích ve svém nitru vzácné zkameněliny živočichů starých přibližně půl miliardy let. | foto: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Fotografie fosilie (Kodymirus vagans) a repro ČGS, Budil, P. a Fatka, O....
Vrch Kočka nedaleko Padrťských rybníků v Brdech ukrývá v břidlicích ve svém...
Chráněnou krajinnou oblastí Brdy vede nová naučná stezka. Dlouhá je 13 km a...
Vojenský újezd Brdy - Dolejší Padrťský rybník
43 fotografií

„Kočka je unikátní ve světovém měřítku. Má mimořádný význam pro vědu a poznávání vývoje života na Zemi. Vyhlášení přírodní památkou by mělo především zamezit poškození nevhodnými terénními úpravami nebo těžbou nerostů,“ vysvětlil Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V horninách hluboko v podzemí u Kočky jsou zkameněliny malých živočichů z doby, kdy opustili moře a přes laguny se smíchanou mořskou a sladkou vodou, nebo jen sladkou vodou z dešťů postupně mířili až na souš.

Experti našli už dříve mnoho zkamenělin ze stejného období, ale vesměs šlo o živočichy žijící ještě v moři. „Ty nalezené v Brdech jsou výjimečné v tom, že jsou nejstaršími dosud objevenými makrofosiliemi nemořského původu na světě. Výjimečnost těchto nalezených fosilií je v tom, že se jedná o zkameněliny živočichů v období, které je nám nejvíce vzdálené,“ objasnil Fišer výjimečnost brdských nálezů.

V nejméně navštěvované části Brd se objevil vlk, zachytila ho fotopast

Mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová doplnila, že první objevy v tomhle jedinečném nalezišti zkamenělin se datují do roku 1963.

„Geolog a paleontolog Ivo Chlupáč zde popsal výskyt členovců, mezi kterými dominoval Kodymirus vagans, nejstarší známý zástupce kmene Chelicerata. Šedozelené pasecké břidlice jsou málo odolnou a rozpadavou horninou. Dochovaná fosilní fauna leží chráněná před zvětráváním v hloubce několik metrů pod povrchem. Členovci z příbuzenstva trilobitů jsou velmi těžko rozeznatelní. Kromě zkamenělých schránek byly ve zdejších břidlicích zkoumané i stopy činnosti organismů v sedimentu. Ty dokládají, že se živočichové vyskytovali přímo na místě nálezu a že jejich zbytky nebyly přemístěné,“ vypočítala Šůlová.

Fosilie objevené nedaleko Padrťských rybníků pocházejí z kambria, tedy období prvohor, které začínalo přibližně před 542 miliony let a končilo po dalších šesti milionech let. Období kambria podle vědecké literatury pak vystřídalo další prvohorní období nazvané ordovik.

Brdy lákají turisty na nové trasy, cyklisté vyjedou s mobilní aplikací

Paleontolog Ivo Chlupáč dělal průzkumy hned na několika místech v Brdech. V roce 1992 ke zjištěním uvedl, že zdejší nálezy jsou příkladem nejstarší invaze do nemořského prostředí. „Výskyt této fauny zvyšuje význam Brd pro geologické i biologické vědy a akcentuje nutnost ochrany paleontologických lokalit,“ napsal Chlupáč v roce 1992.

Vrch Kočka je vysoký 789 metrů, od Padrťských rybníků je vzdálený asi tři kilometry jihovýchodním směrem. Podle expertů je reálné, že pás se zkamenělinami z období kambria je i v Brdech ukrytý hluboko pod zemí i v dalších oblastech.

Chráněná krajinná oblast Brdy vznikla před 10 lety na většině území bývalého vojenského újezdu. Za tu dobu bylo v Brdech vyhlášeno sedm nových maloplošných chráněných území: tři přírodní rezervace a čtyři přírodní památky na území bývalého Vojenského újezdu Brdy. Doplnily tak čtyři přírodní rezervace a čtyři přírodní památky v jižních Brdech, takže v současnosti je v CHKO Brdy v součtu 297 hektarů maloplošně zvláště chráněných území.

Brdy se hitem turistů nestaly, dobré cesty bez aut si pochvalují cyklisté

Přírodní památka Kočka je patnáctým maloplošným chráněným územím v oblasti Brd. „Novou přírodní památku Kočka můžeme vnímat i jako takový malý dárek k letošnímu 10. výročí od vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy,“ připustil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Už dříve vyhlášené přírodní rezervace v Brdech jsou například Fajmanovy skály a Klenky se zbytky borů a bučin na skalách, Getsemanka je komplex přírodě blízkých bučin a suťových lesů s bohatým podrostem.

V roce 2021 byla vyhlášena přírodní rezervace Klobouček v nepřístupné části vojenského posádkového cvičiště Jince s geologicky zajímavými vrcholovými skalkami a břidlicemi se zkamenělinami ve starých bučinách a suťových lesích.

„Rezervace má rozlohu 32 hektarů a žije v ní řada chráněných a ohrožených druhů ptáků včetně sov, savců, hmyzu i rostlin,“ shrnul Bohumil Fišer.

