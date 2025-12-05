Zavražděný bezdomovec bez hlavy plaval v řece, soud vrátil případ policistům

Petr Ježek
  8:42
Policisté se zhruba po čtvrt roce znovu musejí pustit do práce na případu zavražděného bezdomovce. Tělo bez hlavy a genitálií tahali v lednu 2023 z řeky Berounky na okraji Plzně. Státní zástupce doručil v říjnu spis společně s obžalobou na dva muže obviněné z vraždy ke Krajskému soudu v Plzni. Podle všeho to však bylo předčasné.
Policisté obvinili z brutální vraždy bezdomovce v Plzni dva muže.

„Vráceno k došetření.“ Tak podle veřejně dostupné justiční databáze rozhodl usnesením senát Krajského soudu v Plzni při úterním neveřejném jednání o tomto sledovaném případu, zjistila redakce iDNES.cz. Detaily rozhodnutí zatím nejsou známé.

Zohavenou mrtvolu muže vylovili policisté z řeky Berounky 12. ledna 2023 poblíž lávky přes řeku pod Pecihrádkem v Plzni. Kriminalisté zjistili, že mrtvým byl třiatřicetiletý Slovák s přezdívkou Čobol, který roky přebýval mezi plzeňskými bezdomovci.

Po 79 zločinech vraždil a bezdomovci uřízl hlavu. Lapili ho, když kradl auto

V jejich komunitě ho znali jako uživatele tvrdých drog, všichni ho ale považovali za plachého člověka. „Stačilo se na něj blbě podívat a už se krčil. Ten byl neškodný, nikomu by nic neudělal,“ popisovali bezdomovci zavražděného.

Když potápěči tělo vytáhli z vody, bylo bez hlavy, genitálií a s mnoha hlubokými řeznými ranami v těle.

Policisté vyšetřují nález mrtvého člověka u mostu přes Berounku poblíž kostela sv. Jiří v Plzni na Doubravce. (12. ledna 2023)
„Poslední případ donedávna ještě neobjasněného zvlášť závažného zločinu vraždy, kdy bylo více než před rokem v řece v Plzni nalezeno mrtvé lidské tělo bez některých jeho částí, se nám podařilo v těchto dnech objasnit,“ oznámila loni 2. března odpoledne policie na svém účtu na síti X.

Soudce poslal do vazby tehdy dvaačtyřicetiletého T. H. obviněného ze spáchání tohoto mordu. Obviněný to za mřížemi zná. V současné době si odpykává trest za jinou trestnou činnost, v trestním rejstříku už má několik záznamů.

Policie navrhla obžalovat dva muže z vraždy bezdomovce, tělo bylo bez hlavy

O dva měsíce později potápěči vylovili z řeky Radbuzy v centru Plzně hlavu zavražděného. Lidskou hlavu v řece zahlédla turistka. Lebka byla ve vodě u jezu mezi Denisovým a Anglickým nábřežím.

Po dvou měsících bylo jasno - hlava patří k tělu vylovenému z řeky v lednu 2023. „Výsledky pitvy a provedených odborných zkoumání již máme k dispozici. S jistotou můžeme říct, že lebka patří k tělu muže nalezenému v lednu 2023 v řece Berounce bez hlavy,“ uvedla loni 24. května policejní mluvčí Dagmar Mifková.

V lednu 2025 obvinili policisté za vraždu bezdomovce ještě dalšího muže, tomu je 30 let.

Letos v září policisté uvedli, že ukončili vyšetřování a spis předali s návrhem na podání obžaloby na oba obviněné. Státní zástupce obžalobu podal k soudu v první polovině října.

12. ledna 2023

KRIMI

