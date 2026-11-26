Západočeská univerzita (ZČU) dokončuje více než dvouletou generální obnovu a modernizaci budovy pedagogické fakulty na Chodském náměstí poblíž centra Plzně. Náklady na stavbu a část vybavení budou 355 milionů korun s DPH, 70 procent pokryje dotace ministerstva školství. Do zbylého vybavení dá škola až 25 milionů korun. Třípodlažní budova prošla zásadní proměnou, vznikly v ní nové třídy, laboratoře, tělocvičny i sál pro dramatickou výchovu. Učitelé a studenti se do ní vrátí v létě před koncem akademického roku, řekl ČTK děkan Pavel Mentlík.
Budova z roku 1897, která byla dostavěná v roce 1925, procházela od září 2024 přestavbou střechy, elektroinstalace, rozvodů, podlah, fasád a učeben. Budovu nově hlídají kamery, čtečky karet a čidla pro detekci zvuků. Její historický charakter byl zachován. Katedry se musely dočasně vystěhovat do kampusu ZČU na Borech.
Do nových prostor se vrátí mimo jiné katedra pedagogiky a didaktiky, kterou projdou budoucí učitelé všech vzdělávacích stupňů i aprobací. Centrum tělesné výchovy a sportu získalo v budově několik nových cvičebních sálů. "Je pro fakultu velmi důležitá, protože tady sídlí katedry, které se věnují pedagogice, což je pro nás zásadní. Studenti se tady učí pedagogické zásady, tedy jak učit," uvedl děkan.
Součástí projektu bylo i propojení se sousedním objektem Klatovská 51, kam se muselo po desetiletí přecházet přes dvůr. ZČU s fakultou teď připravují projekt na ještě dražší přestavbu Klatovské 51, největší budovy fakulty. "Dlouhodobě jednáme s ministerstvem školství o poskytnutí další dotace. Pro deficitní aprobace, jako jsou chemie, fyzika, informatika, ale i cizí jazyky jako angličtina a němčina, připravuje ministerstvo investiční výzvu, takže od roku 2028 bychom se jí mohli dočkat a začít budovu rekonstruovat," uvedl. Nová je tam pouze střecha, jinak se tam dlouhodobě neinvestovalo. Obě propojené budovy vytvářejí originální městský kampus.
Fakulta už dříve obnovila budovu v centru města, ve Veleslavínově 42, kde sídlí katedry jazyků a chemie a děkanát. "Jsem rád, že rekonstrukcemi svých historických budov v centru Plzně přispíváme ke kultivaci veřejného prostoru a naplňujeme tak další ze svých rolí ve městě. Rekonstrukce budovy na Chodském náměstí výrazně pozvedla estetickou úroveň okolí. Moc bych si přál, aby na ni v budoucnu město navázalo revitalizací celého Chodského náměstí, které si kvůli svému historickému významu i důležité roli při květnových oslavách osvobození města zaslouží důstojnější podobu, než jakou má dnes," řekl rektor Miroslav Lávička.
Plzeňská pedagogická fakulta vznikla v září 1948 jako pobočka Univerzity Karlovy. Samostatnou fakultou se stala v roce 1964 a v září 1991 se sloučila s Vysokou školou strojní a elektrotechnickou, čímž vznikla ZČU. Pedagogická fakulta má v současnosti 2300 studentů.