Plzeň

Burger Street Festival.

V nabídce jsou burgery klasické, vegetariánské, bezlepkové, z hovězího masa, bůčku anebo žebírek. Nechybí ani sladká tečka či výborné pivo. Otevřeno je v sobotu 31. srpna od 10 do 21 hodin, zítra pak do 20 hodin.

Ahoj prázdniny

Tradičně se s letními prázdninami rozloučí i plzeňská zoologická zahrada, a to sobotním velkým rodinným soutěžním programem. Celodenní zábava od 10 do 17 hodin v centrální části areálu s vyvrcholením před Tropickým pavilonem vyzkouší dovednosti a vědomosti návštěvníků. Oblíbená naučná stezka dovede soutěžící děti k sladké chladivé odměně. Pozadu nezůstane ani Pravěká osada mezi vlky a medvědy, kde je na celý víkend připravena akce Archeologické léto. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ukázky pravěkých řemesel, nástrojů a materiálů, výrobu keramiky, opracování dřeva a mnoho dalšího.

Hurá do školy

Poslední prázdninová sobota se v parku U Bazénu na Lochotíně ponese ve sportovním duchu. Koná se zde program Hurá do školy aneb Děti, hýbejte se plný nejen sportovních aktivit, ale i vystoupení klaunky Pepiny nebo koncert skupiny The Shifters. Program začíná v sobotu 31. sprna ve 14 hodin. Malé návštěvníky čeká soutěž o atraktivní ceny – koloběžku nebo skateboard. Chybět nebude interaktivní podlaha, skákací hrad, malování na obličej nebo aplikace dočasného tetování.

TUTO jídlo

Náplavku na Radbuze (pod mostem U Jána) provoní o víkendu výborné jídlo. Koná se zde pátý ročník oblíbeného plzeňského food festivalu TUTO jídlo. Kromě jídla a pití z podniků a restaurací Plzeňského kraje je připravený i doprovodný program – taneční workshop, kuchařská show, přednášky, pro děti dílničky, klaunka Pepina, jump atrakce, buskeři – Adhmad, Cerberos, Kluk z holdingu a pan Pangumpán, dále soutěže – chilli master, pivní splávek a mnoho dalšího. Program začíná v 10 hodin po oba dny a končí v sobotu ve 20, v neděli pak v 18 hodin.

Švihov

Výstava bonsají a pouť

Jako každý rok, i letos se bude ve Švihově na nádvoří vodního hradu konat tradiční švihovská pouť a při té příležitosti bude pouťový víkend obohacen o výstavu bonsají. Výstava probíhá po oba víkendové dny v prostorách hradního špýcharu. Součástí budou i komentované prohlídky a povídání o pěstování bonsají.