Býk zranil dva dospělé a dítě. Ti mu přitom zrovna pomohli z nesnází

Incident se odehrál ve středu odpoledne na farmě ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku. Býk zde zranil tři lidi.
„Do zdravotnického zařízení byla transportována žena s chlapcem předškolního věku. Muž převezen nebyl,“ uvedla pro iDNES.cz Korčíková.
Podle ní napadení utrpěli zranění lehčího charakteru a lékaři posoudí, zda je v nemocnici nechají.
Mluvčí plzeňské policie Michaela Raindlová popsala, že se býk zasekl v ohrazení a zmíněná trojice se ho pokoušela vyprostit. To se jim podařilo, zvíře je však vzápětí napadlo. Případem se podle Raindlové bude policie i nadále zabývat a bude zjišťovat další okolnosti.