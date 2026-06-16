Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let

Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou Plzně za poslední čtyři roky. Vysoký štíhlý bílý objekt dnes zvítězil v šestém ročníku městské architektonické soutěže o Ceny Hanuše Zápala, pojmenované po významném západočeském architektovi 20. století. Pro Zábrana je to třetí vítězství v této soutěži. Oceňují se vždy stavby za uplynulé čtyři roky.
Odborná porota letos vybírala z 15 nominovaných novostaveb postavených mezi lety 2022 až 2025. Soutěž Plzeň pořádá proto, aby motivovala stavebníky a architekty k vytváření kvalitních a zajímavých staveb, řekl ČTK technický náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti). "Motivovat architekty, aby přidávali nějakou vrstvu navíc. Aby se nespokojili jenom s tím, že udělají něco funkčního, levného, aby uspokojili jen potřeby investora a kupce, ale zároveň, aby přidali městu vizuální prvek, něco ke zkrášlení," řekl.
Bytový dům s nápadnými prvky vlnek je podle Bosáka právě takovým příkladem. "Je to dům, který tak trochu donutil investora takzvaně pustit chlup, protože za tu krásu a za tu mimořádnost zkrátka musel zaplatit. Ale výsledkem je výjimečná architektura, která až se pokryje vegetací, jak je plánováno, bude přinášet městu vizuální akcent," uvedl Bosák.
"Je to bytový dům, který doplňuje sídliště. Má 14 pater a je přesně tak velký jako sousední dům z 80. let, akorát vypadá současně. Je výtvarně silný v balkonech, které působí na emoce," řekl ČTK spoluautor návrhu Zábran. V soutěži vyhrál i předchozí dva ročníky, vždy s návrhy bytových domů.
Dům u Borského parku má na fasádě vlnky z půlkulatých květináčů. "A v každé té bublince je zasazená kytka. Kdo si tam koupí byt, dostane i kytku, o kterou se stará, takže v létě bude dům krásně zelený. A abychom tomu šli naproti, tak v zábradlí je zavedená kapénková závlaha pro každý květináč," dodal Zábran.
Porota neměla podle šéfky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Ireny Vosatracké lehkou úlohu. Kvalita přihlášených staveb každým ročníkem stoupá. Porota posuzovala přihlášené bytové a rodinné domy, mateřskou školu, městskou sportovní halu, přístavbu jídelny, objekt pro dětskou skupinu či rozšíření charitního domu pro lidi bez domova a nový azylový dům. "Ve městě je velmi důležité, aby se nestavěl jen jeden druh zástavby. Město je multifunkční prostor a potřebujeme, aby vznikaly kvalitní stavby ze všech oblastí života," dodala Vostracká.
Hanuš Zápal (1885 až 1964) jako zaměstnanec Plzně projektoval veřejné budovy - školy a sociální ústavy, věnoval se také záchraně památek v regionu. Jeho stavby patří dodnes mezi chlouby města. Je to například budova obchodní akademie, takzvaný mrakodrap, divadelní dílny, krematorium, dvojvila v pivovaru, budova filtrů systému Puech-Chabal v městské vodárně i řada bytových a školních budov.