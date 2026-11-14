Na nákup figuríny i na problematiku poskytování první pomoci ženám proto ČČK pořádá osvětovou kampaň, jejímž vyvrcholením bude 21. listopadu benefiční večer s travesti vystoupením nazvaný Transky for Kříž v plzeňském Buena Vista Clubu.
„Při záchraně života opravdu není prostor řešit, jestli je nám trapné dotknout se ženského hrudníku. Problém je, že většina lidí si resuscitaci vyzkoušela pouze na figuríně s plochým hrudníkem. Když se pak setkají s reálnou situací, mohou je některé věci překvapit,“ uvedla ředitelka plzeňského oblastního spolku ČČK Lada Brožová.
Na rozdíly v poskytování první pomoci ženám a mužům upozornila podle ní studie zveřejněná loni v mezinárodním odborném časopise Nurse Education in Practice (Ošetřovatelské vzdělávání v praxi).
Prsa nejsou překážka, ostych však může být
Při nácviku na mužské a ženské figuríně se ukázalo, že studenti ošetřovatelství měli s ženským modelem větší potíže. Správně umístit ruce pro stlačování hrudníku dokázalo na mužské figuríně 97,5 procenta účastníků, na ženské 57,5 procenta.
Při použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED) byl rozdíl ještě výraznější. Přístroj správně použilo 98,8 procenta studentů na mužské figuríně, ale jen 31,3 procenta na ženské.
„Výzkum na 80 studentech sledoval jejich chování při výcviku, nikoliv při skutečných zásazích. Ukázal také, že studenti při práci s ženskou figurínou resuscitaci zahajovali v průměru o pět sekund později a vykazovali větší stres. Opakovaný nácvik na ženském modelu zvýšil úspěšnost správného použití defibrilátoru z 31,3 na 56,3 procenta,“ upozornila Brožová.
Samotný postup resuscitace se u žen a mužů zásadně neliší. Při použití defibrilátoru je nutné nalepit elektrody přímo na kůži na přesně určená místa. Pokud překáží podprsenka, je třeba ji odstranit, případně nadzvednout prs. Právě podobné situace mohou podle ČČK zachránce znejistit, přestože při zástavě oběhu rozhodují minuty.
„Prsa nejsou překážka. Neznalost a ostych však být mohou. Chceme, aby lidé dokázali pomoci každému, kdo to potřebuje, bez ohledu na to, jestli před nimi leží muž nebo žena,“ řekla Brožová.
Červený kříž se rozhodl téma otevřít v kampani, která kombinuje osvětu s humorem a nadsázkou. Na benefičním večeru vystoupí travesti umělkyně, návštěvníci se dozví také informace o první pomoci a některé postupy si sami vyzkoušejí. Výtěžek pořadatelé použijí na nákup ženské resuscitační figuríny, kterou chtějí využívat při kurzech první pomoci.
Více informací o akci a možnosti přispět na pořízení figuríny je na webu Darujme.cz.