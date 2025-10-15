Kolik můžete mít slepic a králíků? Regulaci chovu zvířat obci zatrhl Ústavní soud

Martin Polívka, jis, ČTK
  15:52aktualizováno  15:52
Ústavní soud v Brně (ÚS) dal za pravdu ministerstvu vnitra, které navrhlo zrušit vyhlášku vesnice Cebiv na Tachovsku regulující chov zemědělských zvířat. Z verdiktu ÚS plyne, že obec nemůže vyhláškou omezovat a pokutovat něco, co dovoluje její územní plán.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Platnost místní vyhlášky z roku 2023 pozastavilo už loni ministerstvo vnitra. Představitelé Cebivi ji ale odmítli zrušit, protože jsou přesvědčeni, že mají právo mluvit do toho, co se děje na jejím území - v takzvaném intravilánu, tedy do sta metrů od zástavby.

„Nemáme teď spor s nikým konkrétním, kdo by obec svou zemědělskou činností obtěžoval. Bylo to čistě preventivní opatření,“ vysvětluje starostka Pavlína Jonášová.

„Víme, že zemědělství k vesnici patří, ale chceme tu zajistit určitý komfort bydlení, přilákat mladé lidi, pořádat kulturní akce. Kdysi tu býval velkokapacitní kravín a protože jsem odsud, pamatuji si, jak vesnici obtěžoval zápach a mouchy,“ doplňuje.

Krav a ovcí nejvýš 20, králíků a slepic do 100

Cebiv se zhruba třemi stovkami obyvatel leží v polovině cesty mezi Konstantinovými Lázněmi a Stříbrem, spravuje také Bezemín a část Machařova.

Vyhláška, kterou zastupitelé schválili, povolovala chovat hospodářská zvířata jen za předpokladu, že chov nebude negativně zasahovat do kvality životního prostředí a pohodového bydlení. Obec argumentovala tím, že spíše než na živočišnou výrobu se chce v budoucnu soustředit na „rozvoj turistického průmyslu“.

Zároveň určila maximální počty zvířat v chovu, například krav či ovcí nesmělo být víc než dvacet, slepic a králíků víc než 100. Obec si také vyhradila právo předběžně zakázat chov a ukládat chovatelům sankce. Tuto možnost ale nikdy nevyužila.

Vnitro uvádělo, že podobnou pravomoc obce nemají. „Chov zvířat o určitém počtu kusů ve standardní obci sám o sobě veřejný pořádek narušit nemůže. Nejde o a priori společensky škodlivou činnost,“ stojí v návrhu na zrušení vyhlášky. Hospodářský chov zvířat i kontrolní mechanismy upravují celostátně platné předpisy.

Ministerstvo poukázalo také na to, že Cebiv má v územním plánu paradoxně vymezené plochy určené farmám a chovu. Je prý stěží představitelné, aby obec v územním plánu určitou činnost umožnila, zatímco vyhláškou ji zakázala, případně i pokutovala.

Ústavní soudci v obecné rovině připustili, že obce mohou na svém území regulovat pohyb zvířat i jiné činnosti, které souvisejí s chovem. „Musí ale vždy vysvětit cíl a potřebnost,“ řekl soudce zpravodaj Jan Wintr.

Starostka Jonášová říká, že nález ÚS bude obec samozřejmě respektovat. „O dalším postupu se musím poradit se zastupiteli, ale podle mého názoru bychom tu věc měli dovést ke zdárnému konci. Ve vyhlášce jsou místa, která je možné upravit. Možná skutečně změníme i územní plán. Potíž je v tom, že když jsme chtěli vyhlášku konzultovat s lidmi z ministerstva vnitra, aby byla v souladu se zákony, naráželi jsme na nedostatek vůle. Chtěli jsme se s nimi sejít, ale to se nikdy nestalo, jen si s námi dopisovali. Dozor ministerstva vnitra pak navrhl vyhlášku zrušit, a když jsme odmítli, poslal to k Ústavnímu soudu,“ říká.

Zemědělci už vadí všem. Kvůli hnojení, prachu a hluku je kritizují chataři i místní

Zemědělci se se svou činností dostávají do konfliktu s veřejností stále častěji. Několik z nich se letos podělilo o své zkušenosti s redakcí iDNES.cz, stěžovali si především na agresivní chataře, kterým vadí třeba hluk a prach při orání nebo zápach z močůvky.

„Lidé si chtějí v marketu kupovat chleba, maso i mléko, ale když zemědělci pole obdělávají, nelíbí se jim to,“ komentoval tehdy situaci šéf krajské agrární komory Plzeňského kraje a ředitel společnosti Osecká zemědělská Jaroslav Šíma.

Starostka Cebivi Pavlína Jonášová ale rozhodně odmítá názor, že by se obec chovala bez ohledu k venkovským tradicím. „Přijde vám málo dvacet krav nebo sto slepic v jednom chovu? To není žádný odpor k zemědělství. Jde jen o rozumnou míru, která nebude lidem otravovat život,“ je přesvědčena.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Úsměvy i atmosféra doby. Fotky na zámku dávají přibližují život Lichnovských

Volné chvilky s dětmi i s domácími mazlíčky, momentky z cestování přes oceán či první jízda autem. Pět desítek dobových fotografií rozmístěných po celé prohlídkové trase návštěvníkům zámku v Hradci...

15. října 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Liberecký soud podpořil kroky veterinární správy v boji proti moru prasat

Liberecký krajský soud dnes podpořil kroky veterinární správy v boji proti africkému moru prasat a zamítl žalobu Mysliveckého sdružení Zelené údolí. Myslivci...

15. října 2025  15:55,  aktualizováno  15:55

V Příbrami skončila oprava střechy na budově Rudných dolů, práce se protáhly

V Příbrami skončila oprava střechy na budově bývalých Rudných dolů. Práce se proti původním předpokladům protáhly. Náklady vzrostly na 13,5 milionu korun,...

15. října 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

15. října 2025  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vítězný návrh na podobu areálu Křižanovy pily ve Val. Meziříčí je ze Španělska

Vítězem architektonické soutěže na podobu nového autobusového dopravního terminálu, parkovacího domu a městského úřadu v areálu bývalé Křižanovy pily ve...

15. října 2025  15:30,  aktualizováno  15:30

Za polití ženy hořlavinou a její zapálení žalobce žádá výjimečný trest

Krajský soud v Ostravě projednává případ pokusu o vraždu dvaapadesátileté ženy, kterou její o 20 let mladší známý polil benzinem a zapálil. Napadená utrpěla...

15. října 2025  15:20,  aktualizováno  15:20

Z návrhů lidí v M.Boleslavi nejvíc bodoval infopanel a socha u hradu Michalovice

V participativním rozpočtu Mladé Boleslavi letos získal nejvíc hlasů infopanel a socha rytíře Jana z Michalovic pod hradem Michalovice. Město podpoří ještě...

15. října 2025  15:19,  aktualizováno  15:19

Střílel i prodával drogy. Soud muž neobměkčil ani snahou vychovávat dceru

S nelegálně drženou pistolí opakovaně střílel na veřejnosti, vyráběl a prodával drogy, navíc pod vlivem návykových látek způsobil dopravní nehodu s těžkým zraněním a ujel. V jednom případě pak...

15. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Český pavilon si ze světové výstavy EXPO 2025 veze z japonské Ósaky stříbro. Je to čtvrté významné ocenění

Na světové výstavě EXPO 25 v Ósace si český pavilon připsal další úspěch. Získal Stříbrnou cenu Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) za architekturu v kategorii malých a středně velkých...

15. října 2025  16:33

Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, viděl vojáky i psychiatrii

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pokračují ve středu v návštěvě Ústeckého kraje. Během druhého dne se hlava státu setkala se zastupiteli Ústí nad Labem či zavítala mezi vojáky v Žatci.

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  16:23

Žákovi autoškoly na Brněnsku vyšel pozitivní test na drogy, dojezdil

Žákovi autoškoly na Brněnsku na závěrečné zkoušce vyšel při běžné policejní kontrole pozitivní test na drogy, přiznal se k užití pervitinu. Hrozí mu pokuta i...

15. října 2025  14:40,  aktualizováno  14:40

Ústavní soud dal šlechticům šanci získat zpět zámecké vybavení

Ústavní soud (ÚS) otevřel dědicům šlechtického rodu Serényiů cestu k vydání někdejšího mobiliáře zámku Lomnice na Brněnsku. Bude o něm znovu rozhodovat Krajský soud v Brně. V části, která se týkala...

15. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.